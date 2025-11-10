CHP'li Zorlu, Sayıştay Denetim Raporu'ndaki Bulguları Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Taşıdı

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'ndaki ihalelerin yapılış yöntemleri, hizmet alımları, imar mevzuatı ve projeye aykırı yapılaşmaların olduğu yönündeki bulguları gündeme getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web sayfasında, devlet kurumları tarafından yürütülen proje ve çalışmaların, belediyenin projesiymiş gibi sunulmasını da eleştiren Zorlu, "Size ait olmayan ve devletin imkanlarıyla yapılmış olan hizmetleri neden kendi sayfalarınızda gösteriyorsunuz? O zaman biz de Ortahisar Belediyesi olarak ilçemizin sınırları içinde yapılan Şehir Hastanesi'ni 'Biz yaptık' diyelim" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının ilk birleşimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, gündem dışı söz alarak Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'ndaki tespit ve bulguları gündeme getirdi. Raporda ihalelerin yapılış yöntemleri, hizmet alımları, imar mevzuatı ve projeye aykırı yapılaşmaların olduğu yönünde bulgulara yer verildiğini kaydeden Zorlu, bu konularda açıklama yapılmasını talep etti.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç da Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin mitinglerdeki kullanımıyla ilgili soruşturma sürecinin hangi aşamada olduğunu sordu, yerel etkinliklerin birlikte planlanmasının kentin yararına olacağı önerisinde bulundu, ayrıca Trabzon turizmine zarar veren yaylalardaki çadırlara dikkati çekerek, bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

"Açık ihaleniz neredeyse yok denecek kadar az"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda ihalelerin yapılış yöntemleriyle ilgili tespit ve bulguları hatırlatan Zorlu, "Sizler birçok ihale yapıyorsunuz ve bunların büyük kısmı da pazarlık usulü ihaleler. Açık ihaleniz neredeyse yok denecek kadar az. Oysa bizler tüm ihalelerimizi açık ihale yöntemiyle yapıyoruz. Örneğin; Arsin Belediyesi birkaç ay içinde aynı firmaya pazarlık usulü ile beş ihale vermiş. Burada belli firmaların çağrıldığı belli… Belki de bu ihaleleri alan firma, tek başına çağrılmıştır. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi de birçok ihaleyi pazarlık usulüyle gerçekleştirmiş. Bu konularda izaha muhtaç noktalar var" dedi.

Sayıştay bulgularında yer verilen Arsin ilçesindeki sahil dolgu alanındaki yapılarıyla ilgili konuşan Zorlu, şunları kaydetti:

"Devletin tasarrufu altındaki alanlarda yapı kayıt belgesi düzenlenemez"

"2024 yılı Sayıştay bulguları da açıklandı ve Büyükşehir'e yönelik birçok noktada eleştiriler var. Sahil dolgu alanında mevzuata aykırı uygulamalar yapıldı. Emsal hesabına dahil edilmeyen dolgu alanlarını bu hesaba katarak ticari faaliyet yürütülmüş. Bunu ben söylemiyorum, Sayıştay söylüyor ve örnek veriyor, yapı ruhsatında 505 metrekare olan yeri 581 metrekare yapmışsınız. Bir başka yapıyı da ruhsatta 545 metrekare görünürken 582 metrekare kapalı alan yapmışsınız. Bunların yıkılması gerekirken Sayıştay'a verdiğiniz cevapta, 'yapı kayıt belgesi' aldığınızı söylemişsiniz. Herkes bilir ki özel mülkiyet konusu olabilecek yerlerde yapı kayıt belgesi düzenlenir, fakat devletin tasarrufu altında olan dolgu sahalarında yapı kayıt belgesi düzenlenemez. Fakat bizim Büyükşehir Belediyemiz bu alana yapı kayıt belgesi düzenlemiş. Sonuç olarak, mevzuata uygun müeyyidelerin uygulanması gerekiyor. Bu konuda neler yapacağınızı soruyorum."

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeliyle yapabileceği işleri, hizmet alımı yoluyla yapmış olmasının da Sayıştay Raporu'na konu edildiğine dikkati çeken Zorlu, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye personeliyle yapılacak işler için hizmet alımı yapılmış"

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bizler hizmet alımı yapmaksızın kendi personelimizle işlerimizi hallediyoruz, çünkü bunun büyük bir külfeti var. Ama siz bunu hizmet alımı şeklinde ihale ettiniz ve Sayıştay tarafından size 'Bünyenizdeki personelle bu işi yapabilirsiniz dolayısıyla hizmet alımı yapamazsınız' şeklinde bildirim yapıldı. Buna rağmen bu konuda sizden önce 79 milyonluk bir ihale yapılmış, bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yine Sayıştay Raporu'nda hizmet alımı ile gerçekleştirilen Ganita-Faroz projesi alımının esaslı hatalar içerdiği bulgusu yer alıyor. Bu hatalar idare tarafından da kabul edildi. Yine pazarlık usulüyle yapılan ve başarısızlıkla sonuçlandığı ortada olan bu projede, 82 adet eksik bulunmuş. Çalışma arkadaşlarınız bu konuda nasıl çalışmalar yapmıştır ve bu konunun akıbeti nedir?"

Büyükşehir Belediyesi'nin devlet imkanlarıyla yürütülen proje ve işleri, kendisi yapmış gibi sahiplendiğini belirten Zorlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Devletin imkanlarıyla yapılmış olan hizmetleri de kendi sayfalarınızda gösteriyorsunuz"

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web sayfasında Tamamlanan ve Devam Eden Projelerinize ilişkin veriler yer alıyor. Bu başlıkta yer verdiğiniz görsellerde, 'Dış Hatlar Terminali'ni biz yaptık' diye buraya koymuşsunuz. Bunu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır, sizinle ne ilgisi var? Bir de Devam Eden Projeleriniz var, bunların görsellerinde de Çakırgöl Kayak Turizm Merkezi ve Trabzon Şehir Hastanesi var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın projesini, Büyükşehir Belediyemiz mi tamamladı? Burası bizim sınırlarımızda yapılıyor, o zaman biz de Ortahisar Belediyesi olarak bunu alalım ve 'Biz yaptık' diyelim. Yine burada yer alan projelerden Raylı Sistem Projesi tamamen size ait değil. Çömlekçi Kentsel Dönüşümü tamamen TOKİ tarafından yapılıyor. Güney Çevre Yolu sizin sayfanızda ama burayı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor. Yeşil Yol Projesi ve bunun gibi size ait olmayan ve devletin imkanlarıyla yapılmış olan hizmetleri de kendi sayfalarınızda gösteriyorsunuz. Bunu da neden yaptığınızı açıklarsanız sevinirim."

İtfaiye ve TİSKİ'de yaşanan görevden almaları da gündeme getiren ve görevden almaların sebepleriyle ilgili açıklama yapılmasını isteyen Zorlu, "İtfaiyede görevden alınma sebebi nedir? Verdiği itfaiye raporlarının altında imzası olmaması mı? Çünkü bazı belgelerde yok. Bizim Ortahisar ilçemizde böyle 'İtfaiye raporuna gerek yoktur' belgesi verdi, onun altına imza atmadı. Bu şekilde Ortahisar'da ruhsat almak için bekleyen yüzlerce esnaf var. Bunların alamadığı yerde bir gazetemiz almıştır, acaba sebebi bu mudur? ya da Araklı ilçemizdeki bir otelin yangın merdiveni konusu mudur? Bunun açıklarsanız sevinirim. Yine TİSKİ'de de görevden almalar yaptınız. İçme suyu ve daire başkanlarını görevden aldınız. Acaba bu arkadaşlarımızı, geçenlerde Ortahisar'da yaşanan su rezaletinden sonra görevlerini yapamadığı için mi görevden aldınız" diye sordu.

"AK Parti'ye geçen belediyelerin bütçelerindeki anormal artışların sebebi nedir"

Bütçe rakamlarındaki anormal artışların, Vakfıkebir ve Arsin Belediyeleri'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgisinin olup olmadığını soran Zorlu, "İlçelerdeki belediyelerin bütçeleri arasındaki oransal farkı gösteren rakamlara bakıyorum, başka partilerden sizin partinize geçen belediyelerin gelirlerinde bir önceki yıla göre ciddi artışlar var. Bu artışların nedeni nedir? Mesela Vakfıkebir'in bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 84, Arsin'in ise yüzde 86 artmış. Diğer belediyeler arasında en fazla bütçe artışı, yüzde 46" dedi.

"Güncelliğini yitiren pankartlar kirlilik yaratıyor"

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Akaç da Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda gündem dışı söz alarak çeşitli konularda görüşlerini dile getirdi, sorular sordu ve önerilerde bulundu. Kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanlara asılan afiş ve pankartların güncelliğine dikkat edilmediğini kaydeden Akaç, "Kentin muhtelif yerine asılan pankartların veya belediyemize ait alanlardaki pankartların yenilenmediğini görüyoruz. Örneğin Havalimanında yaklaşık üç aydır 'Kültür Yolu Festivali' pankartları asılı duruyor. Bu pankartlar güncelliğini kaybetmesinin dışında uzun süre asılı kaldığında görüntü olarak da kirlilik yaratıyor. Bu işleri takip eden arkadaşlarımızın konuya daha fazla özen göstermesini hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaç, belediye araçlarının mitingde kullanımını sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gerçekleştirdiği AK Parti mitinginde belediye araçlarının kullanıldığını hatırlatan Akaç, "Bu konuyla ilgili oluşan gündemde sizler soruşturma açıldığı bilgisini vermiştiniz. Bu soruşturmanın ne aşamada olduğunu ve araçlar için AK Parti'nin belediyemize bir kiralama bedeli ödeyip ödemediğini merak ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon turizminin son yıllarda geriye gittiğini ve bu konuda yerel idarelerin daha hassas olması gerektiğine dikkati çeken Akaç sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Çadır turizmine yerel idareler el atmalı"

"Trabzon, her nedense bir geçmiş yıla göre geriye giden ve gelir olarak daha niteliksiz turistlerin tercih ettiği bir kent haline dönüştü. Son dönemde bölgemizde bir çadır turizmi gelişti. Yaz sezonunda Sultan Murat Yaylası'nın bir yamacı komple çadırlarla bezendi. Bir afet alanı görüntüsü veren bir çadır turizmi türedi. Esnaf arkadaşlara sorduğumuzda çadırların turistlere kiralandığını söylediler. Bu turistler kiralanan çadırlarda yemeklerini de kendileri yapıyorlar. Bu yaygın bir hale dönüşüyor. 'Adamın parası yoksa da ondan bir şey alalım' mantığıyla turizmin geleceğini planlamaya çalışıyoruz. Böylesi bir anlayışın bu kentin turizminin önünde en önemli ket olduğunu düşünüyorum. Bunlara kesinlikle son verilmeli. Bu durum turizm esnafına da büyük bir haksızlık oluşturuyor. Bu konuda Valilik makamının yaptırımı olacağına inanıyorum. Sizlerin de yerel idare olarak bu konuya özenle yaklaşacağınıza eminim."

Akaç, yerel idarelerin etkinlik ve açılışlarda birlikte hareket etmesi gerektiği önerisinde bulunarak sözlerini, şöyle tamamladı:

"Yerel idareler etkinlik zamanlarını birlikte planlamalı"

"Bir konu hakkında üzüntümü dile getirmek istiyorum. Kentimizde bazı etkinliklerin zamanlamaları çakışabiliyor. Gerek Ortahisar Belediyesi, gerek Valilik, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinin çakıştığı zamanlar oluyor. Etkinliklerin niteliği, büyüklüğü ve ehemmiyeti açısından karşılıklı olarak idarelerin birbirleriyle bu konuları değerlendirdiği aşamalar da oluyor. Bu etkinliklerin çakışmaması konusunda gerekli özenin gösterilmediğini düşünüyorum. Bunda Ortahisar Belediyesi olarak bizim de eksikliğimiz olabilir. Geçen hafta böylesi bir sürecin eksikliğini yaşadık. Ortahisar Belediyesi olarak Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelini attığımız saatlerde sizleri de orada görmek isterdik. Aynı saatte Büyükşehir Belediyesi olarak sizler de muhtarlara fidan dağıtım töreni gerçekleştiriyordunuz. İlgili yönetici arkadaşlara ulaştık, rica ettik. 'O program 1-2 saat geciktirilebilseydi, her iki etkinliği de beraber katılarak gerçekleştirseydik, daha nezaketli, daha katılımcı etkinlikler olurdu' diye düşünüyorum. Bundan sonra gerçekleştirilecek bu tür etkinliklerde yönetici arkadaşlarımızın istişareye açık olmaları gerektiğini düşünüyorum."