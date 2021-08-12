CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teyze acısıyla sarsıldı. Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti.
ANKA'nın haberine göre Fecire Işık'ın bir süredir Tunceli'de tedavi gördüğü öğrenildi. Fecire Işık 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü'nde toprağa verilecek.
Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da cenaze törenine katılmak için yarın Tunceli'ye gideceği öğrenildi.
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