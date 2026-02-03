CHP Lideri Özgür Özel'in Görüşmesi Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Lideri Özgür Özel'in Görüşmesi Tartışmalara Neden Oldu

CHP Lideri Özgür Özel\'in Görüşmesi Tartışmalara Neden Oldu
03.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Emine Kılıç'ın sözleri sonrası araştırma, eşinin sigortalı çalıştığını ve 3 aracı olduğunu ortaya koydu.

Osmaniye'de CHP Genel BAşkanı Özgür Özel'e 'eşimin geliri yok, işsiz' diyen Emine Kılıç'ın söylediklerinin ardından yapılan araştırmada kocasının sigortalı işte çalıştığı ve üzerlerine kayıtlı 3 araç olduğu ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kılıç, söylediklerinin kesildiğini ve siyasette kullanıldığını ifade ederek, eşinin asgari ücretli işte çalıştığını ve üzerlerine kayıtlı 3 aracın kendilerinin kullanmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye programı kapsamında kent merkezinde depremzede vatandaşların yaşadığı Karaçay konteyner kenti ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında konteyner kentte yaşayan Emine Kılıç isimli kadınla sohbet eden Özel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; 'Eşim iş bulamıyor' diyerek TOKİ'den ev isteyen kadının depremden öncede kiracı olduğu ve eşinin sigortalı olduğu ortaya çıktı. Ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyen kadının ve eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu fark edildi.

"Bunlar siyasette kullanılmış ve söylediklerim kesilmiş"

Söylediklerinin kesilerek siyasette kullanılmasına tepki gösteren Emine Kılıç, "Dün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum. 3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim. Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ'yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ'nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emine Kılıç, Özgür Özel, Osmaniye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel'in Görüşmesi Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:42:18. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel'in Görüşmesi Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.