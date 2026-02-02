CHP Liderine Tazminat Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Liderine Tazminat Cezası

02.02.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel ve Murat Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek, mahkeme karar verdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira manevi tazminat ödemelerine karar verildi.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Akın Gürlek'in avukatı ile davalılar Özgür Özel ve Murat Emir'in avukatları katıldı. Gürlek'in avukatı, davanın kabul edilmesini talep ederken, Özel'in avukatı ise söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın kabulüne karar verdi. Bu kapsamda, asıl dava yönünden Özgür Özel'in, birleşen dava yönünden ise Murat Emir'in ayrı ayrı 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Davanın, Özgür Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Liderine Tazminat Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Liderine Tazminat Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.