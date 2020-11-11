Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar - Son Dakika

Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar

11.11.2020 23:10

Millet İttifakı'nın 2018 Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisinin "Sen bizim Messi'mizsin" diyerek kendisini aday gösterdiğini söyleyen İnce, "Yarıştım, penaltı kaçırdım. Şimdi futbolu bırak diyorlar" dedi.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu oldu.

Partisinin kendisini önce aday gösterdiğini, şimdi de kendisine özgür siyaset imkanı tanımadıklarını belirten İnce, "Kendi hareketimi başlattım diye de Cumhur ittifakı ile işbirliği içinde olduğumu iddia ettiler" dedi.

"BİZİM MESSİ'MİZSİN DEDİLER"

Muharrem İnce, partisinin kendisini "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdiğini belirterek, "Çık bizim adımıza yarış dediler. Yarıştım, penaltı kaçırdım. Şimdi futbolu bırak diyorlar. Başka Messi varsa tamam. Lakin yok. Başka takım kurayım diyorum, olmaz diyorlar.

"BENİ NE TAKIMDA OYNATIYORLAR NE DE TAKIM KURMAMA İZİN VERİYORLAR"

Takım kurarsan seni 'Karşı spor' kulübünün adamı ilan ederiz. Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takım kurmama izin veriyorlar. Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. Antep İl Başkanımız 3 kere seçildi, 2 kere alındı. Adamcağızın tek günahı bana imza vermesi. Muharrem İnce'ye oy verdiği için görevden aldılar. İntikam için bunu yapıyorlar. İl Başkanımız Kovid-19'a yakalandı. Nezaketen aranır 'geçmiş olsun' denir. Aramadı bile. Elif Çakır'a ve Hilal Kaplan'a gösterdiği nezaketi keşke kendi il başkanına gösterseydi." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: CHP, Sen bizim Messi'mizsin deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar

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Son Dakika Politika Muharrem İnce: CHP, 'Sen bizim Messi'mizsin' deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar - Son Dakika


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