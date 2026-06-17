Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanları ile Özgür Çelik'in ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi.
Son Dakika › Kemal Kılıçdaroğlu › CHP MYK'da yeni ihraç kararları! Aralarında Özgür Çelik de var - Son Dakika
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