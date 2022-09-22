Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: "Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?" - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: "Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?"

22.09.2022 11:58
Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: "Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında hizmet veren kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun da bulunduğu broşürleri evlere dağıttırarak AKP propagandası yaptırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’a "ASDEP personelinin görevi AKP çalışmalarını anlatmak için mektubu kapı kapı dağıtmak mıdır" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında hizmet veren kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun da bulunduğu broşürleri evlere dağıttırarak AKP propagandası yaptırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a "ASDEP personelinin görevi AKP çalışmalarını anlatmak için mektubu kapı kapı dağıtmak mıdır" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP icraatlarına yer verdiği mektubu ve çeşitli broşürlerin ASDEP personeline dağıttırıldığı iddialarıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gürer, şu açıklamayı yaptı:

"DEVLET ELİ İLE PARTİ PROPAGANDASI OLARAK KÖY, KASABALAR DA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ VE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

"Mektubun girişinde Cumhurbaşkanı '21 yıldır hizmet ve memleket aşkı için çalışıyoruz' ifadesine yer verilmekte, ayrıca '…2002'den bu yana sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik…' sözleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı sıfatı mektupta yer almasına karşın Cumhurbaşkanı sistemi 2018 yılında başladı. Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerini anlatsa son dört yılı anlatılması gerekir ancak mektupta 2002 yılından bugüne yapılan hizmetler ifadesi ile AKP iktidarlarının yaptıklarına işaret edilmektedir. Bu durumda AKP Genel Başkanı sıfatı ile mektubun yazıldığını göstermektedir. Burada Cumhurbaşkanı mektubunda seçildiği süreci değil AKP iktidar olduğu süreci içeren ifadeler kullanarak AKP propagandasını yapmaktadır, kamu görevlilerine de bu propaganda içeren mektup ve diğer materyaller kapı kapı dağıttırılmaktadır. Devlet eli ile parti propagandası olarak köy, kasabalar da çalışmalar başlamış ve sürdürülmektedir.

"MEKTUP İLE SEÇİM PROPAGANDASINI YAPMAK DEVLET ANLAYIŞI İLE ÖRTÜŞMEZ"

Köy ve kasabalarda devlet memuru eli ile dağıtılan mektup seçime yönelik bir çabadır. Devletin fakir fukaraya sağlaması gereken yardımların dahi siyasi bir amaç için kullanıldığı görülmektedir. Mutlaka ihtiyaç sahibi olana yardım sağlanmalıdır. Yoksulluğu bertaraf etmek yerine mektup ile seçim propagandasını yapmak devlet anlayışı ile örtüşmez. Devlet tüm yoksullara destek vermek zorundadır."

Gürer, Yanık'a şu soruları yöneltti:

"Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışanların Ulusal Hane Ziyareti diye proje kapsamında AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve iktidar icraatlar adına siyasi faaliyete yönelik bildiriler dağıtmak üzere eğitim verilerek hazırlık yapıldığı, siyasi partilerin yapması gerekenlerin memurlar eliyle yapılması için çalışmalar sağlandığı iddiaları vardır. Bakanlığın böyle bir çalışması var mıdır? ASDEP personelinin görevi AKP çalışmalarını anlatmak için mektubu kapı kapı dağıtmak mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, AK Parti, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: 'Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: "Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?" - Son Dakika
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