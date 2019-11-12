CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergelerine yanıt bekliyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de bazı engelliler ve 65 yaş üstündekilerin maaşlarının kesildiği iddiasıyla sunduğu soru önergesine cevap verilmesini istedi.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamasında, merkez Edikli beldesi ile Ulukışla ilçesi Beyağıl ve Alihoca köylerinde maaşı kesilen bazı kişileri saptadığını öne sürdü.

Konuyla ilgili soru önergesine şu ana kadar yanıt alamadığını aktaran Gürer, "65 yaş maaşını yıllardır alan, engelli olarak yıllardır maaş alanların maaşlarının kesilmesi kabul edilebilir bir durum değildir, bu kişiler büyük mağduriyet yaşamakta." ifadelerini kullandı.

Gürer, esnafa sicil affı getirilmesi talebinde de bulunarak, "Bir çok esnaf, primlerini dahi ödeyemez durumda. Çalışan sayısı azalmış, esnaf ayakta kalabilme mücadelesi vermektedir. Piyasada bozulan dengeler ödeme güçlüğünü artırmakta, borçla dönen kesimlerdeki tıkanma her kesimi doğrudan etkisi altına almakta. Esnafımıza ucuz ve kolay kredi için sicil affı gerekli." değerlendirmesinde bulundu.