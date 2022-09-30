Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Orman Yangınlarında Belediyelerle İş Birliği Yapılmadığı Tespit Edildi. Belediyelerimizden Özür Dileyin" - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Orman Yangınlarında Belediyelerle İş Birliği Yapılmadığı Tespit Edildi. Belediyelerimizden Özür Dileyin"

30.09.2022 12:23

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’ne ilişkin denetim raporuna atıf yaparak, “Geçen yılki orman yangınlarında belediyelerle yeterli iş birliği yapılmadığı tespit edildi. Şimdi Erdoğan'a sormak istiyoruz: Yangınlar sırasında belediyelerimize her türlü iftirayı attınız. ‘Nerede belediyeleriniz, nerede itfaiyeleriniz’ diyerek belediyelerimizi karalamaya çalıştınız… Biraz vicdanınız varsa çıkın, belediyelerimizden özür dileyin” dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne ilişkin denetim raporuna atıf yaparak, "Geçen yılki orman yangınlarında belediyelerle yeterli iş birliği yapılmadığı tespit edildi. Şimdi Erdoğan'a sormak istiyoruz: Yangınlar sırasında belediyelerimize her türlü iftirayı attınız. 'Nerede belediyeleriniz, nerede itfaiyeleriniz' diyerek belediyelerimizi karalamaya çalıştınız… Biraz vicdanınız varsa çıkın, belediyelerimizden özür dileyin" dedi.

Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne ilişkin denetim raporunda, geçen yılki orman yangınlarında yerel yönetimlerle yeterli iş birliği yapılmadığı tespitinde bulunulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara seslenen Torun, şunları söyledi:

"Sayıştay Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre, geçen yılki orman yangınlarında belediyelerle yeterli iş birliği yapılmadığı tespit edildi. Şimdi Erdoğan'a sormak istiyoruz: Yangınlar sırasında belediyelerimize her türlü iftirayı attınız. 'Nerede belediyeleriniz, nerede itfaiyeleriniz' diyerek belediyelerimizi karalamaya çalıştınız. İşte şimdi bu yalanlarınız Sayıştay tarafından tespit edildi. Attığınız iftiralar, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı.

"YANGIN YERİNDE SİYASET YAPTINIZ"

Siz, yangın yerinde siyaset yaptınız. Belediye başkanlarımızı koordinasyon toplantılarına çağırmadınız. Telefonlarına dahi cevap vermediniz. Gerekli iş birliğini yapsaydınız belki de bu kadar ormanımız yanmayacaktı. Yangınlarda bu kadar zarar görmemizin nedeni, işte bu iş bilmeyen ve partizanlık yapan iktidardır.

"BELEDİYELERİMİZDEN ÖZÜR DİLEYİN"

Erdoğan'a da belediyelerimizi eleştiren tüm iktidar sahiplerine de çağrımızdır: Biraz vicdanınız varsa çıkın, belediyelerimizden özür dileyin."

YORUMLAR
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Sayıştay Raporu: Ogm'nin Yerleşim Yerlerine Bitişik Orman Alanlarına Özel Yangın Eylem Planı Yok, Yerel Yönetimlerle İş Birliği Geliştirilmeli Sayıştay Raporu: Ogm'nin Yerleşim Yerlerine Bitişik Orman Alanlarına Özel Yangın Eylem Planı Yok, Yerel Yönetimlerle İş Birliği Geliştirilmeli
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Orman Yangınlarında Belediyelerle İş Birliği Yapılmadığı Tespit Edildi. Belediyelerimizden Özür Dileyin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Orman Yangınlarında Belediyelerle İş Birliği Yapılmadığı Tespit Edildi. Belediyelerimizden Özür Dileyin" - Son Dakika
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