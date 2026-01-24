CHP: Sahte Refah ve Borç Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP: Sahte Refah ve Borç Krizi

24.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Karabat, borçlanmanın sahte refah yarattığını ve gelecek nesilleri tehlikeye attığını söyledi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Aldığımızdan fazlasını geri ödeyeceğimizi baştan kabul ederek borçlanıyoruz. Bu borçlanma yatırıma, istihdama, fabrikalara dönüşmüyor. Tüketimin körüklendiği borçlanma sisteminde sahte refah yaratılıyor; ancak bunun yol açtığı kırılganlık ve kriz ihtimali düşünülmüyor. Ekonomi tasarrufla, verimlilikle, üretimle ve gelir adaletiyle değil, borçla canlı tutulmaya çalışılıyor. Bu canlılık gerçek değil, suni solunumdur. AKP'nin yaptığı, gelecek nesilleri döviz borcuna ipotek etmektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Sahte refah döviz borcuyla sağlanıyor, gelecek nesiller ipotek altına alınıyor" başlığıyla bir dizi paylaşım yaptı. Karabat, şunları kaydetti:

"Merkezi yönetim borç stoku 2025 sonunda faiz hariç 13,7 trilyon TL oldu. Sadece bir yıllık artış 4,4 trilyon TL. Bu, bütçe disiplini değil, borç patlamasıdır. Başkanlık sisteminin devreye girdiği 2018'de; 1 trilyon TL olan borç stoku, yedi yılda 14 katına çıktı. Hız o kadar yüksek ki borç her 18 ayda bir ikiye katlanıyor. Bu sürdürülebilirlik değil, alışkanlık. AKP ise borçlanmayı ekonominin doğası gereği gibi gösterip, borcun milli gelire oranını öne sürüyor. Sorun borcun oranı değil, borcun yapısı. Devlet kendi parasıyla değil, döviz ve altınla borçlanıyor.

"Oranlar düşüyor gibi görünüyor ama miktar düşmüyor"

Döviz ve altınla borçlanmak; bugün TL harca, yarın kur farkı ve faiz öde demek. İç borç stoku bile dolarizasyon sarmalında. Dövizli borç toplamının Hazinenin toplam borcuna oranı, 2010'lu yıllarda yüzde 25'ler seviyesindeydi. 2021'de yüzde 65'i geçen bu oran şimdi yüzde 55 seviyesinde. Oranlar düşüyor gibi görünüyor; ama miktar düşmüyor. 2025'te içeriden döviz ve altınla borçlanma 44 milyar doları aştı.

Yani risk azalmak bir yana daha da derinleşiyor. Borçlanmada daha vahim tablo ise şu: 2025'te Hazine kasasına giren net nakit 2,5 trilyon TL, ama borç stoku 4,4 trilyon TL arttı. Kur ve faizin faturası işte budur. Yurt içinde ve dışında yaşanan krizlerde borçlanma kısa süreli yapılabilir. Ama bu durum sürekli hale gelirse, borç ulusal para yerine dolarla ve altınla yapılırsa borç stoku dolarize olur.

"Aldığımızdan fazlasını geri ödeyeceğimizi baştan kabul ederek borçlanıyoruz"

Aldığımızdan fazlasını geri ödeyeceğimizi baştan kabul ederek borçlanıyoruz. Bu borçlanma yatırıma, istihdama, fabrikalara dönüşmüyor. Tüketimin körüklendiği borçlanma sisteminde sahte refah yaratılıyor; ancak bunun yol açtığı kırılganlık ve kriz ihtimali düşünülmüyor. Ekonomi tasarrufla, verimlilikle, üretimle ve gelir adaletiyle değil, borçla canlı tutulmaya çalışılıyor. Bu canlılık gerçek değil, suni solunumdur. AKP'nin yaptığı, gelecek nesilleri döviz borcuna ipotek etmektir."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: Sahte Refah ve Borç Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
10:34
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:49
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:16:19. #7.11#
SON DAKİKA: CHP: Sahte Refah ve Borç Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.