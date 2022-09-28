CHP'li Candan Yüceer'den "Bireysel silahlanma" tepkisi: 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi - Son Dakika
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CHP'li Candan Yüceer'den "Bireysel silahlanma" tepkisi: 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi

28.09.2022 10:54
CHP'li Candan Yüceer'den "Bireysel silahlanma" tepkisi: 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'ne özel konuştu. Yüceer, "Kontrolsüz ve denetimsiz devam eden bireysel silahlanmanın aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri olaylarında ve sokak kavgalarında sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2021 yılı verilerine göre, 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi" dedi.

Candan Yüceer, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Yüceer, açıklamasında:
"2018 yılında 10 bin 869'u bulundurma, 39 bin 516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50 bin 385 iken bu rakam, 2021 yılında 16 bin 495'i bulundurma, 41 bin 234'ü taşıma olmak üzere toplam 57 bin 729'a yükseldi. Adalet Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre, Adli Tıp Kurumu'na 2021 yılında yansıyan yaklaşık 25 bin ölüm olayının 2 bin 206'sı ateşli silahlarla işlendi. Ateşli silahla yaralanma ise 10 bin 535 oldu. Türkiye'de bireysel silahlanma konusunda faaliyet gösteren Umut Vakfı'nın çalışmalarına göre ise 2021 yılında yaşanan 3 bin 801 silahlı olayda 2 bin 145 kişi ölürken bir kısmı ağır 3 bin 896 kişi de yaralandı. Silahın şakası olmaz. Eğer bireysel silahlanmanın artmasına izin vermeye devam edersek toplumsal huzuru ve barışı tesis etmek noktasında büyük sorunlar yaşayacağız.

"280 KADIN CİNAYETİNDEN 134'Ü ATEŞLİ SİLAHLARLA İŞLENDİ"

Ruhsatlı silahlar olduğu kadar ruhsatsız silahlara da dikkat etmek gerekmektedir. Gerek toplumsal huzur gerek toplumsal cinsiyet eşitliği, bu hususta ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada, zaruri bir ihtiyaç olmadığı takdirde bireysel silahlanmanın doğuracağı sonuçlar hem bireyin hem de toplumun kaldıramayacağı kadar ağırdır. Ayrıca yaşanan silahlı çatışmaların sonucunda bazen aileler yok olmakta ve silahlı kavgaların sık yaşandığı civarlarda bölge sakinleri kendilerini güvende hissedememektedir.

"KONTROLSÜZ VE DENETİMSİZ DEVAM EDİYOR"

Bireysel silahlanmanın toplumsal yaşama olan etkisi ve acı faturasına rağmen Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te 11 Eylül 2021'de bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, silah taşıma ruhsatı verilebilecek iş kollarının ve bürokratların kapsamı genişletildi ve bireysel silahlanmanın hızlanmasının önü açıldı. Kontrolsüz ve denetimsiz devam eden bireysel silahlanmanın aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri olaylarında ve sokak kavgalarında sıklıkla kullanıldığını basına yansıyan olaylarda görüyoruz. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerinin büyük bir çoğunluğu da ateşli silahlarla işlenmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2021 yılı verilerine göre, 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi. Bireysel silahlanmadaki bu kontrolsüz gidişe 'dur' demeliyiz. Bireysel silahlanmanın önüne geçecek tedbirler bir an önce alınmalıdır." dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Candan Yüceer, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Candan Yüceer'den 'Bireysel silahlanma' tepkisi: 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Candan Yüceer'den "Bireysel silahlanma" tepkisi: 280 kadın cinayetinden 134'ü ateşli silahlarla işlendi - Son Dakika
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