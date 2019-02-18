Son Dakika Haberleri: CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Açıklaması

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Açıklaması

1 saat önce

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, ekonomi ve işsizlik sorunu bulunduğunu" söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Açıklaması, System.String[]
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, " Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, ekonomi ve işsizlik sorunu bulunduğunu" söyledi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sebze fiyatlarındaki yükselişin "17 yıllık yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıktığını" ifade etti.

"Vatandaşların tanzim satış kuyruklarında bolluktan değil yokluktan beklediklerini" savunan Yalım, "Halci ve pazarcı vatandaşlarımız terörist değildir." diye konuştu.

Yalım, 5 başlıkta alınacak önlemlerle fiyatların düşeceğini vurgulayarak, önerilerini "Mazotta ÖTV ve KDV alınmamalı; gübre maliyetleri düşürülmeli; ilaç, maliyet fiyatına verilmeli; hal nakliyecilerine yönelik teşvik verilmeli; doğalgaz ve elektrik faturalarında KDV yüzde 8'e düşürülmeli." şeklinde sıraladı.

Seçimlere yaklaşırken "beka" konusunun tartışılmaya devam ettiğini anımsatan Yalım, "Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın beka meselesi dediği, kendi koltuklarının sürekliliği adına söyledikleri kelimedir. Yoksa bu ülke ne iç savaş içinde ne de dış güçler tarafından saldırı içinde. Bu ülkenin beka sorunu yoktur, ekonomi ve işsizlik sorunu vardır." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Politika
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