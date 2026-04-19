CHP’nin yeni şarkısı çok konuşulacak

Önder İnce adlı iletişim danışmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan CHP’nin yeni şarkısı, sözleriyle ve görüntüleriyle çok konuşulacağa ve çok tartışılacağa benziyor.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB seçimlerini kazanmasından günümüze kadar kısa bir kronolojik hikaye anlatılan video, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenme kararı haberleriyle başlıyor. İlk seçim sonrasında AK Parti’nin astığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Adayı eski başbakan Binali Yıldırım’ın yer aldığı “Gönül belediyeciliği kazandı. Teşekkürler İstanbul” yazılı bilboardlar da gösteriliyor.

Kronolojik sırayla İstanbul’da 800 bin oy farkıyla biten ikinci seçim, İmamoğlu’nun diplomasının iptali, tutuklanma ve yargılanma süreçlerinden kareler gösteriliyor.

CHP’nin çeşitli mitinglerinden görüntüler ile Genel Başkan Özgür Özel ve tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerine yer veriliyor.

CHP’nin çeşitli mitinglerinden görüntülerin yer aldığı şarkı videosunun sonunda da “Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla” yazılı bir pankart yer aldı.

Şarkının sözleriyse kullanılan “delirdiler”, “sarhoş oldular” gibi bazı ifadeler nedeniyle çok konuşulacağa ve çok tartışılacağa benziyor. İşte o şarkı sözleri ve video:

“On kere, yüz kere, bin kere denediler.

Olmadı, tutmadı, yetmedi, delirdiler.

Bizi bitirmeye ant içip sarhoş oldular.

Ama ben; aşk gibi, ana gibi, kale gibi sapa sağlam,

Zirvede kar gibi, göl gibi sessiz sakin,

Çığ olup gelmeden, kabarıp köpürmeden amman, aman amaaan…”