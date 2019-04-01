Son Dakika Haberleri: Chubbuck Metot İle Beykoz Kundura'da Tanışın

Chubbuck Metot İle Beykoz Kundura'da Tanışın

18 dakika önce

Charlize Theron, Brad Pitt, Halle Berry, Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü yıldızların kullandığı Chubbuck Metot'a, Beykoz Kundura Film Platoları'nda yer alan sanat ve oyunculuk akademisi Famelog Academy'de adım atın!

Chubbuck Metot İle Beykoz Kundura'da Tanışın, System.String[]

Türkiye'de bu tekniği öğretmeye yetkili tek isim olan Harika Uygur'un mentörlük ettiği Chubbuck Metot'a Giriş eğitiminin hafta sonu sınıfı için kayıtlar başladı. Öğrencilerin ön görüşme ile alınacağı ve en fazla 10 öğrencinin kabul edileceği sınıfa kaydolmak için geç kalmayın!

Türkiye'nin en önemli, tarihi ve artistik platosu olan Beykoz Kundura'da yer alan Famelog Academy, öğrencilere sektörün kalbinde, platonun ilham veren ortamında eğitim alma fırsatı sunuyor. Pek çok dizi ve filmin set ortamına da tanıklık edebilen öğrenciler, her biri alanında uzman ve öncü isimler tarafından edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme şansı elde ederken profesyonel hayata da hazırlanıyor.

Türkiye'de sadece Famelog Academy'de verilen Chubbuck Metot eğitimlerinin mentörlüğünü, ülkemizde bu tekniğin eğitimini vermeye yetkili tek isim olan, ödüllü cast direktörü Harika Uygur yürütüyor. Pek çok Hollywood oyuncusunun koçluğunu üstlenen Ivana Chubbuck'ın geliştirdiği Chubbuck Metot, insan davranışlarının kaynağına inerek gerçekçi ve kesin doğruluğu olan sonuçlar ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bir matematik sistemi üzerine kurulmuş olan Chubbuck Metot, oyuncuyu derinlerde kendisiyle yüzleştiriyor ve oyuncuya sürekli kendisini geliştirebileceği bir alan sağlıyor. Stanislavski, Meisner, Adler, Hagen gibi birçok metodun geliştirilmiş ve oyuncuyu bütünüyle tamamlayacak şekle getirilmiş hali olan bu tekniği; Charlize Theron, Brad Pitt, Elisabeth Shue, Halle Berry, Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü yıldızlar kullanıyor.

Daha önce oyunculuk eğitimi almış ya da oyunculuk tecrübesi olan öğrencilerin Chubbuck Metot ile ilk kez tanıştığı Chubbuck Metot'a Giriş eğitimi, katılımcıların tekniğin ana normlarını ve kurallarını öğrenerek yeteneklerini bu doğrultuda geliştirebilecekleri şekilde tasarlandı. Hafta sonu sınıfı için kayıtları başlayan Chubbuck Metot'a Giriş dersleri; Harika Uygur'dan birebir eğitim alan Esra Deva Ergün tarafından verilecek ve toplam 12 hafta boyunca cumartesi günleri 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin ön görüşme ile kabul edildiği eğitimler, 17 yaş ve üstü katılımcılara açık.

Chubbuck Metot'a Giriş eğitimini başarıyla tamamlayan ve ilgili hocalar tarafından uygun görülen öğrencilerin, yine Famelog Academy'de düzenlenen ve Harika Uygur tarafından verilen İleri Seviye Chubbuck Metot Eğitimi'ne devam etme imkânı da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:50 Kaynak: Bültenler

Charlize Theron, Uygur, Beykoz, Güncel
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