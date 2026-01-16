CIA Direktörü'nden Venezuela Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CIA Direktörü'nden Venezuela Ziyareti

16.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ratcliffe, Venezuela'da Rodriguez ile görüştü, ikili ilişkilerde işbirliği mesajı verildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya geldi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Caracas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Ratcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Yetkili, görüşmede istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını ifade etti.

Trump yönetiminden geçici hükümete güven mesajı

Trump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor.

"(Trump) İşbirliğinin devam etmesini bekliyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, Rodriguez ve hükümeti ile mevcut ilişkilerin çok iyi ilerlediğini belirtmişti.

Rodriguez yönetiminin işbirlikçi davrandığını söyleyen Leavitt, "Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." demişti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "(Venezuelalı muhalif lider Maria Corina) Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söylemişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Güvenlik, Güncel, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel CIA Direktörü'nden Venezuela Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:55:40. #7.11#
SON DAKİKA: CIA Direktörü'nden Venezuela Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.