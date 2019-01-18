Çiçeği Burnunda Aşıklar Hızlı Çıktı! Alyansla Poz Verdi
1 saat önce
İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf PaylaştıDansçısı Ataberk Özdene ile yakın zaman önce aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, dün paylaştığı alyanslı fotoğrafla kafaları karıştırdı.
İrem Derici
Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı
Dansçısı Ataberk Özdene ile yakın zaman önce aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, dün paylaştığı alyanslı fotoğrafla kafaları karıştırdı
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:26 Kaynak: Youtube
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İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı
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