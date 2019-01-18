Son Dakika Haberleri: Çiçeği Burnunda Aşıklar Hızlı Çıktı! Alyansla Poz Verdi

Çiçeği Burnunda Aşıklar Hızlı Çıktı! Alyansla Poz Verdi

1 saat önce

İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf PaylaştıDansçısı Ataberk Özdene ile yakın zaman önce aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, dün paylaştığı alyanslı fotoğrafla kafaları karıştırdı.

İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı

Dansçısı Ataberk Özdene ile yakın zaman önce aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, dün paylaştığı alyanslı fotoğrafla kafaları karıştırdı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:26 Kaynak: Youtube

İrem Derici, Genel
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İrem Derici'nin Sevgilisi, Tarık Mengüç'ün Kuzeni Çıktı! İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı

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