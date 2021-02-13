Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı - Son Dakika

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Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı

KARS - Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle, sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiçekçiler hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı saatler kala çiçekçiler işyerlerini rengarenk çiçeklerle doldurarak müşterilerini bekliyor.

Kars'ın tanınmış çiçekçilerinden yaklaşık 35 yıldır kentte çiçekçilik yapan Yasemin Çiçekçilik sahibi Tacire Yolaçan, hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Çiçekçi Tacire Yolaçan, "Hazırlıklarımızı yaptık, gülümüz, karanfilimiz, orkidemiz, lalelerimiz, papatyamız mevcut olan, en çok satılan, orkide, gül, gül vazgeçilmezi sevgililer günün, malum insanlar, pırlantada alsa, elmasta alsa mutlaka üzerine bir gül alacaktır. Bende diyorum ki sevgililer günde sevgiliye, anneye en güzel hediye çiçektir" dedi.

Kars'ta 14 Şubat'ta saat 10.00'dan 17.00' ye kadar vatandaşlar çiçekçiler giderek sevdiklerine çiçek alabilecek. Saat 17.00'den sonra çiçekçiler, müşterilerinin adreslerine siparişleri ulaştıracak.