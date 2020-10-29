Çiçekdağı Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, daha temiz ve yaşanabilir Çiçekdağı için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ile Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nu ziyaret etti.

Çiçekdağı'nda devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kendirli, ilçe belediyesine kazandırılan 4 aracı da inceledi.

İlçenin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kendirli, "Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir Çiçekdağı için yatırımlarımız artarak devam ediyor.

Çiçekdağı Belediyemizin araç filosuna kazandırdığımız 1 yol süpürme ve 1 çöp toplama araçları ile 2 zabıta aracımız ilçemize hayırlı olsun. Vatandaşımızın ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verilmesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek amacıyla Çiçekdağı'nın araç filosunu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu ise ilçede daha verimli ve hızlı hizmet verilmesi için araçların öneminden bahsederek, destekleri için Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'a teşekkür etti.

Mucur ilçesine de giden Kendirli ve Aslan, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz ile görüşerek, Mucur'a yapılacak yatırımları ve projeleri değerlendirdi.