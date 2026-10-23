Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı - Son Dakika
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Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

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Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
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Evlilik arayışını sosyal medyada bir adım öteye taşıyan kullanıcının "ciddi ilişki ilanı" görenleri şaşkına çevirdi. Aylık 150 bin TL geliri ve ev-araba sahibi olduğunu belirten 30 yaşındaki şahıs, niyetinin ciddiyetini ispatlamak için e-Devlet üzerinden aldığı sabıka kaydından otel geçmişine kadar tüm resmi belgelerini paylaştı.

Sosyal medyada bir kullanıcının evlilik amacıyla yaptığı “ciddi ilişki ilanı” kısa sürede gündem oldu. İstanbul’da yaşadığını belirten 30 yaşındaki kullanıcı, kendisini tanıtırken yaşından gelirine, ev ve araba sahibi olmasından evlilik niyetine kadar birçok ayrıntıyı paylaştı. İlanı dikkat çekici kılan ise yalnızca maddi durumunu açıklaması değil, güven oluşturmak amacıyla resmi belgelerini de paylaşması oldu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ALDIĞI BELGELERİ PAYLAŞTI

İstanbul’da yaşadığını, kendisine ait ev ve arabasının bulunduğunu belirten kullanıcı, aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu açıkladı. Evlilik konusunda ciddi olduğunu vurgulayan kullanıcı, bu iddiasını desteklemek ve karşı tarafa güven vermek amacıyla sabıka kaydı, sağlık raporu, borç belgesi, geçmiş otel kayıtları, bekâr olduğunu gösteren belge ve askerlik yaptığını gösteren evrakları da paylaşımına ekledi.

Belgeleri karşı taraftan talep etmek yerine kendi durumunu ortaya koymak için paylaşan kullanıcı, başka bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde bunları da özelden gönderebileceğini belirtti.

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

“CİDDİ OLANLAR MESAJ ATABİLİR”

İlanını “Ciddi olanlar mesaj atabilir, dalga geçmek isteyenler yorum atabilir” notuyla paylaşan kullanıcının yaklaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Evlilik arayışını alışılmışın dışında bir yöntemle ortaya koyan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişinin dikkatini çekti.

Bazı kullanıcılar şeffaflık vurgusunu ilginç bulurken bazıları ise resmi belgelerin bu şekilde paylaşılmasını esprili yorumlarla değerlendirdi. Evlilik amacıyla hazırlanan ilan, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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SON DAKİKA: Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı - Son Dakika
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