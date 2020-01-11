Çift maç haftası öncesi Euroleague'de genel görünüm! Anadolu Efes lider...

Ligde 18. haftanın en önemli maçında Anadolu Efes, lider olarak gittiği İspanya'da Barcelona karşısında kritik bir galibiyet aldı.



Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın bitime 5 dakika 17 saniye kala ikinci teknik faulü alarak diskalifiye edilmesiyle son 4 dakikaya da 7 sayı (75-68) geride girdi. Kalan kısa sürede 18 sayı bulan ve iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, kritik deplasmandan 86-82 galip ayrıldı.



Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.



Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci deplasman galibiyetini İspanya'da aldı. Baskonia karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 79-65 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon 7. galibiyetini alarak 12. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off potasıyla arasında 2 galibiyet fark kaldı.



- Çift maç haftasına giriliyor



THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar ikişer maç oynayacak.



Ligde çift maç haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes, önce 14 Ocak Salı günü İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, 17 Ocak Cuma günü ise Fransız ekibi ASVEL'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.



Fenerbahçe Beko ise 14 Ocak'ta ASVEL'i, 16 Ocak Perşembe günü ise Barcelona'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.



- Sonuçlar



THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



ALBA Berlin (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 89-95



AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-87



Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 65-79



Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-82



Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya): 81-83



Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 77-84



ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 80-83



Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes: 82-86



Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 91-93



Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...