Çiftçi Ahmet Akcam'ın İsyanı

15.01.2026 09:56
Osmaniye'de çiftçi Akcam, satılmayan turplarını koyunlara yedirdi ve çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de çiftçi Ahmet Akcam'ın satılmayan turpları koyunlara yem oldu. Akcam, "Ispanak para etmiyor, marul para etmiyor, pırasa para etmiyor, turp para etmiyor, ne olacak bu çiftçi? Mazot yükseliyor, alım yok, satım da yok, ne yapacak bu çiftçi?" diye sordu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Harkaçtığı Köyü'nde çiftçilik yapan Ahmet Akcam, yaklaşık 20 dönüm turp ekti. Ancak turplarını icara alan kişiler, "turpların para etmediğini" söyleyerek, tarlayı "yaymasını" istedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Akcam şunları söyledi:

"Turp tarlası para etmedi. İcara almışlardı bunu. İcara alan adamlar bana telefon etti, 'Ahmet abi orayı yay' dedi. Böyle oldu işte tarla, turp para etmiyor, koyunlara yem oldu. Turp üreticileri iflasa gider böyle giderse. Burası yirmi dönüm. Alan olmazsa nasıl satacak çiftçi? İflas. Bir şey para etmiyor, ıspanak para etmiyor, marul para etmiyor, pırasa para etmiyor, turp para etmiyor, ne olacak bu çiftçi? Mazot yükseliyor, alım yok, satım da yok, ne yapacak bu çiftçi? Ağlasın mı? Ağlayacak, mecbur ağlayacak.

"70 yaşındayım koyun bakıyorum"

Yemin torbası 700 lira, 50 kilo yem 700 lira. Zaten bu koyun kendi kendini, parasıyla alsak bu koyun kendi kendini hepsini yer. İyi-kötü tarla kiralıyoruz, onu ekiyoruz da yiyeceğini ondan kazanıyoruz. Parasıyla bakılacak bir şey kalmadı. Gidişatın hiç tadı yok. Milletvekilleri anca Meclis'te dövüşüyorlar. Bir halkın huzuruna gelip de 'Kardeş ne oluyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ölü müsünüz, diri misiniz?' demiyorlar. Seçim geldiğinde yalvarıyorlar, seçim bitince hiç, istersen öl, halini hatırını soran yok. Ben 70 yaşındayım. Bu yaşta koyun bakıyorum, ne yapayım 12 tane çocuk var. Bir dönüm tarlam yok benim. Yetiyor mu kardeşim? Acımızdan ölüyoruz."

Kaynak: ANKA

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
