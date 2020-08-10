Çiftçi örgütleri Yenipazar'da toplandı - Son Dakika

Aydın'da Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in çağrısı üzerine Çiftçi Örgütleri Ağustos Ayı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıya Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden başkanlık yaparken, toplantıda Yenipazarlı üreticilerin sorunları ve talepleri dinlendi. Başkan Erden, bir önceki toplantıda görüşülen konular ile ilgili bilgilendirme yapmasıyla başlayan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konu başlıkları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Alhan'da kurulu Madran Gurme Mandırasının neden olduğu çevre kirliliği sorunu devam ediyor. İşletme yetkilileri arıtma merkezi konusunda hazırlık yapıldığını belirtiyorlar. Arıtma merkezinin yol kenarında ve basit bir şey olduğu, arıtma merkezine altyapı olmadığı için transferin nasıl yapılacağı, ayrıca Topal Üsen Mevkiinden ulaşım sağlanmasının daha doğru olacağı belirtildi. Su gitmeyen kanaletlerin olduğu belirtildi. Sulama Birliği temsilcisi sorun yaşanan konular olan doğrudan bizzat gelerek sıra yazılması, kanal temizliği, yolların kazılması, hat sorunları, sulama ücretleri hakkında bilgilendirme yaptı. Çiftçi arıklarının kullananlar tarafından temizlenmesi gerektiğini söyledi. Meradan gelen hayvanların hayvan damlarına alınmadan sokakta bekletilmesinin ve damlardaki sidik ve katı atıkların kamusal alanlara salınmasının çevre kirliliğine yol açtığı söylendi. Bu aralar çiftçilerin büyük sorunu olan ve pek çok ürüne zarar veren ve tehlike oluşturan domuzlara karşı önlem alınması yönünde talepte bulunuldu. Sürek avı düzenlenmesi ve etinin pazarlanması önerileri konuşuldu. Başkasının malına zarar veren ya da kamu malını işgal edenlerle ilgili konularda belirtilen kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanması istendi. Özellikle incir ürününde, çengelcilere mahkum olunmaması, hem doğru fiyat hem de dolandırılma riskine karşı tarımsal kooperatiflerin ürüne sahip çıkması ve birlik olup satın alıcılara ihale ile satılmasının yöntemlerini geliştirmeleri istendi"

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in başkanlık yaptığı toplantıya Yenipazar Belediyesi Tarım Komisyonunda görevli Belediye Meclis Üyesi Süleyman Altınkaya ve Mehmet Koç, Belediye Mera Sorumlusu Bircan Denksaran, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Semih Gürebay, Sulama Birliği İşletme Bakım Sorumlusu Erhan Saraçoğlu, Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksoy, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Osman Tulum, İlçe Tarım ve Orman Müdür v. İlhami Ercan, Ziraat Bankası Müdürü Şengül Aslan ile Yenipazar'daki Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yöneticileri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN