Çiftçi TV, TV'de izleyicilerle buluşuyor - Son Dakika

Çiftçi TV, TV'de izleyicilerle buluşuyor

"Bu toprakların kanalı" mottosuyla 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında içerikleriyle öne çıkan Çiftçi TV, Vodafone TV'de izleyicilerle buluşuyor.

"Bu toprakların kanalı" mottosuyla 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında içerikleriyle öne çıkan Çiftçi TV, Vodafone TV'de izleyicilerle buluşuyor.

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Vodafone açıklamasına göre, Çiftçi TV, sektörün deneyimli isimlerinin hazırladığı eğitim programları, köy yaşamına dokunan aktüel programlar ve tematik habercilikle özellikle kazancını tarım ve hayvancılığa bağlamış 25 milyonluk hedef kitle ile kendini toprağa bağlı hisseden her kesime ulaşıyor.

Vodafone TV ise kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu dizi, film, belgesel ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği; akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

"Dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün, sürdürülebilir tarım ve gıdayı desteklediklerini belirterek, dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak için bir ekosistem oluşturmak istediklerini bildirdi.

Bu kapsamda, tarımın dijitalleşmesini destekleyen tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Özgün, şunları kaydetti:

"Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimize ve firmalarımıza sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu gibi tarımsal nesnelerin interneti çözümlerimizle üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf imkanı sağlıyoruz.

Bu çözümlerle tarımdaki maliyeti yüksek girdilerin kullanımı kontrol altına alınıyor. Üreticinin gübre, ilaç ve enerjiden tasarruf etmesine de katkı sağlıyor. Bu sayede üretimin kalitesi de artıyor. Sürdürülebilir tarımı öncelikli alanların başında ele alan bir şirket olarak Çiftçi TV'nin Vodafone TV'de yerini almasından memnuniyet duyuyoruz."

Çiftçi TV Medya Başkanı Tarık Çanak da Türkiye'de çiftçilerin modern tarım yöntemlerini benimsemesine, üretim kalitesi ve kapasitesi ile küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öznemiz çiftçi olduğundan çiftçilerimizin mevcut durumunu ve sorunlarını ele alarak beklentilerinin cevaplanmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Günümüzde her alanda dijitalleşmenin önemi yadsınamaz bir gerçek.

Vodofone Business'ın Dijital Tarım çözümlerinde vurgulandığı gibi sadece gerekli zamanlarda sulama yaparak fazla su ve elektrik kullanımının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesi, uygun ilaçlama ile çevre sağlığına katkı sağlanması çok değerli. Dolayısıyla dijital çözümlerle kullanıcıların üretim sürecini uzaktan takip etmesini sağlayarak verimliliği artıran ve tasarruf sağlayan uygulamaları destekliyoruz."

TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiftçi TV, TV'de izleyicilerle buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

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