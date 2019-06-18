Son Dakika Haberleri: Çiftçiden "Çömlekköy Barajı yapılsın" talebi
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Çiftçiden "Çömlekköy Barajı yapılsın" talebi

1 saat önce

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Lalapaşa ilçesi yakınlarında 56 bin dönümlük araziyi sulamak için planlanan ve Tunca Nehri'nden beslenecek Çömlekköy Barajı'nın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Çiftçiden
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Lalapaşa ilçesi yakınlarında 56 bin dönümlük araziyi sulamak için planlanan ve Tunca Nehri'nden beslenecek Çömlekköy Barajı'nın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Arabacı, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ve köy muhtarlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Çömlekköy Barajı bittiği zaman 56 bin dönümlük arazi sulanabilir ve verimi yükseltir. Bu barajın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bölgemizde sürdürülebilir tarım için bu baraj çok önemli." dedi.
Barajın yapımı için uzun yıllardır projeler geliştirildiğini hatırlatan Arabacı, şöyle devam etti:
"Su akar Türk bakar anlayışını bir kenara bırakmak istiyoruz. Bu baraj sulu tarım için çok önemli. Baraj bittiği zaman 56 bin dönümlük arazi sulanabilir ve 11 köyümüz bundan yararlanabilir. Bu barajın bir an önce yapılmasını ve sadece yağmur yağdığında iyi verim alan değil, her zaman yüksek verim alan üreticiler olmak istiyoruz. Kurak senelerde dönüm başına ayçiçeğinden 50 kilogram verim alıyoruz. Bu baraj yapıldığında arazilerimizi düzenli olarak suladığımızda dönüm başına 350 kilogram verim alabiliriz."
Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk de bölge topraklarının sulu tarımla daha verimli hale geleceğini belirterek, "Bu anlamda uzun yıllardır planlaması yapılan bu barajın yapılmasını çok istiyoruz. Bölgeye önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu bölge toprakları çok verimli, baraja yapılacak yatırımın karşılığı çok kısa sürede alınabilir. 56 bin dönümlük alandan 100 bin dönümlük verim alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Tunca Nehri, Lalapaşa, Güncel
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