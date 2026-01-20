Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Çıktı - Son Dakika
Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Çıktı

20.01.2026 15:21
Fransız ve diğer Avrupalı çiftçiler, Strazburg'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı eylem yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Avrupalı binlerce çiftçi, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde bir araya geldi.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, İtalya, Almanya ve Belçika'dan gelen çiftçiler ile Fransız çiftçiler kendileri için haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmemesi için AB kurumları üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

Farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin çiftçi Strazburg'da toplandı ve AP binası önünde sloganlar atarak eylem yaptı.

Çiftçiler, "(AB Komisyonu Başkanı Ursula) Von der Leyen ve AB çiftçilere ve halka ihanet etti", "Toksik anlaşmalara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Çiftçilerin yüzlerce traktör ile katıldığı eylemlere karşı AB kurumları çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Eylem, AP Genel Kurulu'nda milletvekillerinin aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubunun MERCOSUR ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşması nedeniyle AB Komisyonu hakkında verdiği gensoru önergesini görüştüğü sırada yapıldı.

Söz konusu gensoru önergesi, MERCOSUR ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmasında, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas etmesi" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almaması gerekçelerine dayanıyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyonun istifa etmesi gerekecek ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor. Oylama, 22 Ocak'ta yapılacak.

AB-MERCOSUR Anlaşması imzalanmıştı

AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması 17 Ocak'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'da imzalanmıştı.

Anlaşma, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceğine dikkati çekerek, bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya, Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Strazburg, Ekonomi, Güncel

