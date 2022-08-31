Çiftçiler her yıl bereketli bir hasat yılı için kurban kesip yemek dağıtıyor - Son Dakika
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Çiftçiler her yıl bereketli bir hasat yılı için kurban kesip yemek dağıtıyor

31.08.2022 17:09

Çiftçiler her yıl bereketli bir hasat yılı için kurban kesip yemek dağıtıyorÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, çiftçiler sezonun bereketli geçmesi, doğal afet ve zarar olmaması için kurban keserek yaklaşık 2 bin kişiye şükür yemeği dağıttılar.

Çiftçiler her yıl bereketli bir hasat yılı için kurban kesip yemek dağıtıyor

ÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, çiftçiler sezonun bereketli geçmesi, doğal afet ve zarar olmaması için kurban keserek yaklaşık 2 bin kişiye şükür yemeği dağıttılar.

Çorum Kargı ilçesinde Adayalı Mevkii Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan şükür yemeğine bu yılda katılım oldukça yoğun oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı şükür yemeğine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, kurum amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

'Amacımız bu geleneği yaşatmak'

Şükür yemeğinin her yıl geleneksel olarak yapıldığını belirten Çorum Kargı Adayalı Mevkii Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cahit Arpa, "Kargı'nın tarım ovası için bir kurban kestik, bu kurbanı da tüm halkımızla paylaşmak istedik. Onun için bütün ilçe halkımıza yemek veriyoruz. Allah kurbanımızı kabul etsin, hasadımızı zararsız ziyansız kaldırmayı nasip etsin. Amacımız her sene bu geleneği yaşatmak. Verilen yemekte katkısı olan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yemeğin ardından yılın bereketli geçmesi ve doğal afet ve zarar olmaması için topluca dua edildi.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler her yıl bereketli bir hasat yılı için kurban kesip yemek dağıtıyor - Son Dakika

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