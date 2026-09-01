Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet\'te bugün başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçileri yakından ilgilendiren 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başladı. Mevcut kaydı bulunan ve arazi bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçiler işlemlerini e-Devlet veya Tarım Cebimde üzerinden yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak veya arazi bilgilerinde değişiklik bulunan üreticiler ise dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına teslim edecek. Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye genelinde çiftçileri yakından ilgilendiren 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Tarımsal desteklerden ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projelerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kayıtlarını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

2026 üretim yılında ÇKS kaydı bulunan ve arazi, tapu veya kira sözleşmesi gibi mülkiyet bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacak çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üreticiler ayrıca Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak da kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

e-Devlet'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler arasında “Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu” ekranı bulunuyor.

İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAKLAR DİKKAT

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 31 Ağustos tarihli duyurusunda, ilk kez ÇKS'ye kayıt yaptıracak veya daha önce kaydı bulunmasına rağmen arazilerinde değişiklik olan üreticiler için önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi.

Yeni tapu devri veya yeni kira sözleşmesi gibi değişiklikleri bulunan üreticilerin fiziksel dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Üreticilerin tarımsal desteklemelerden ve ilgili Bakanlık projelerinden yararlanabilmeleri açısından ÇKS kayıtlarını süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

ÇKS NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan sistem olarak kullanılıyor. ÇKS kapsamında e-Devlet üzerinden kayıt yenilemenin yanı sıra ÇKS belgesi sorgulama, belge doğrulama ve ürün değişikliği başvurusu gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

E-Devlet, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika E-Devlet Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para

10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:28
ŞİÖ Zirvesi başladı Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan’ın kritik görüşmesinde
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:18
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:40
İbre tersine döndü Gram altın fiyatları sert çakıldı
İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:28:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement