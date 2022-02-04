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Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu - Son Dakika

Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu

04.02.2022 09:14
Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir tarım arazisinden çalınan 2 bin TL değerindeki 2 adet gübreleme tankı Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunurken, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak 3 kişi de yakalandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir tarım arazisinden çalınan 2 bin TL değerindeki 2 adet gübreleme tankı Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunurken, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak 3 kişi de yakalandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahallesinde S.Ö., kendisine ait tarım arazisinden değeri 2 bin TL olan 2 adet gübreleme makinesinin çalındığını anlayınca durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Durum üzerine bölgede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri hırsızlık olayını E.Ö. (18), B.E. (18) ve suça sürüklenen çocuk Ü.G.'nin işlediğini tespit etti.

Şüphelilerin Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında olması sonrası jandarma ile emniyet ekipleri tarafından koordinasyon kuruldu. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak karakola götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hurdacıya satıldığı tespit edilen 2 adet gübreleme makinesi S.Ö.'ye teslim edildi. - MANİSA

Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu

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Gölmarmara, Jandarma, Manisa, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu - Son Dakika


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