Çiftçilerin Talepleri Dinlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çiftçilerin talepleri sahada dinlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde çiftçilerle buluştu. Gerçekleştirilen programda üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Sahadaki tarımsal faaliyetler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, çiftçilerin üretim sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü. Tarım ve hayvancılığa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında üreticilere bilgi verilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin sahadaki taleplerini yerinde dinlemek, sorunlara hızlı ve doğru çözümler üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK