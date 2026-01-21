Çiftçiye Beraat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiftçiye Beraat Kararı

21.01.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çiftçi Sinan Çiftçi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından beraat etti.

(BURSA) - Karacebey 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa'da çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davada beraat kararı verdi. Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu, eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Bursa Karacabey'de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında, önceki yıl ağustos ayında bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu" iddiasıyla iddianame hazırlanmiş, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istenmişti. Çiftçi hakkında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edilmişti.

Savcı cezalandırma istedi, mahkeme beraat kararı verdi

Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sırasında da "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiğini hakaret kastının bulunmadığını belirten Sinan Çiftçi beraatını talep etti. Savcı iddianame doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Sinan Çiftçi'nin beraatına karar verdi.

Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu", "eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Karara göre, 45 bin liralık avukatlık ücreti Hazine'den alınarak çiftçiye verilecek, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılacak.

"Bugün çiftçinin anası ağlıyor"

Bir dönem AK Partili Burhan Kuzu'nun da danışmanlığını yapan ve Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatmıştı. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, "Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede ise Sinan Çiftçi'nin Tiktok paylaşımında yer alan aynı yöndeki eleştirilerine yer verilmiş, bu ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakeret" suçunu oluşturduğu savunulmuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiye Beraat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:58:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiye Beraat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.