Çiftçiye Beraat Kararı

(BURSA) - Karacebey 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa'da çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davada beraat kararı verdi. Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu, eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Bursa Karacabey'de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında, önceki yıl ağustos ayında bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu" iddiasıyla iddianame hazırlanmiş, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istenmişti. Çiftçi hakkında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edilmişti.

Savcı cezalandırma istedi, mahkeme beraat kararı verdi

Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sırasında da "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiğini hakaret kastının bulunmadığını belirten Sinan Çiftçi beraatını talep etti. Savcı iddianame doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Sinan Çiftçi'nin beraatına karar verdi.

Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu", "eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Karara göre, 45 bin liralık avukatlık ücreti Hazine'den alınarak çiftçiye verilecek, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılacak.

"Bugün çiftçinin anası ağlıyor"

Bir dönem AK Partili Burhan Kuzu'nun da danışmanlığını yapan ve Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatmıştı. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, "Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede ise Sinan Çiftçi'nin Tiktok paylaşımında yer alan aynı yöndeki eleştirilerine yer verilmiş, bu ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakeret" suçunu oluşturduğu savunulmuştu.