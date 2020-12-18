Çiftçiye 'siyez' desteği - Son Dakika

Çiftçiye 'siyez' desteği

18.12.2020 11:22
Çiftçiye 'siyez' desteği, System.String[]

Bursa'nın dağ ilçeleriyle birlikte kalkınmasını öncelikleri arasına alan Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan'da faaliyet gösteren 43 çiftçiye 'Dağ Yöreleri Organik Siyez Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında ücretsiz organik siyez buğday tohumu dağıttı.

Bursa'nın dağ ilçeleriyle birlikte kalkınmasını öncelikleri arasına alan Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan'da faaliyet gösteren 43 çiftçiye 'Dağ Yöreleri Organik Siyez Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında ücretsiz organik siyez buğday tohumu dağıttı. Projeyle birlikte toplam 270 dekarda yetiştirilecek ürünlerin BESAŞ tarafından satın alınacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu projede sertifikasyon maliyetlerini de yine Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız" dedi.

Toplam 270 dekar alanda üretim

Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete alınan Büyükorhan İlçe Meydanı, hayırlı bir hizmete ev sahipliği saptı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dağ Yöreleri Organik Siyez Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde 18 mahalleden 43 çiftçiye, organik siyez buğday tohumu hibe edildi. Tohumları Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden alan çiftçiler, yapılan yönlendirme ve verilen destek nedeniyle başta Başkan Aktaş olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti. Siyez buğday tohumu dağıtılmasıyla ilgili düzenlenen törene, Başkan Aktaş'ın yanı sıra Büyükorhan Kaymakamı Kadir Kılıç ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin siyez desteğinden Büyükorhan'ın Pınar, Osmanlar, Derecik, Geynik, Balaban, Yenice Karalar, Gedikler, Çeribaşı, Merle, Yenice, Perçin ve İsmetiye, Keles'in Yazıbaşı ve Orhaneli'nin Kadıköy, Yakuplar, Emir ve Akalan mahallelerinde tarımla uğraşan vatandaşlar yararlandı.

BESAŞ alacak BESAŞ satacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak 'Sanayileşen toplumlar tarımdan uzaklaşıyor' algısını kıracaklarını söyledi. Bu konuda çok mesafe kat ettiklerini, geçen sene 268 milyon TL olan tarım ihracatının bu yılın 10 ayında 276 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Başkan Aktaş, "Yaklaşık yüzde 20 civarında büyüme bekliyoruz. İnşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız" diye konuştu. Dağ Yöresi'nin Osmanlı'nın hayat bulduğu topraklar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, salt tohum dağıtma derdinde olmadıklarını ifade etti. Bir yandan Bursa'nın dört bir tarafında çiftçilere fidan ve tohum desteğinde bulunurken diğer yandan kaliteli ve maksimum üretim için çiftçiye eğitimler verdiklerini, garantili alımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Siyez buğdayla alakalı da BESAŞ marifetiyle bunları çiftçiden alıp, ürüne dönüştürerek satıyoruz. 'Buğdayın atası' diye bilinen siyezin binlerce yıl öncesine dayanan mazisi var. Organik bir ürün. Sağlık açısından da çok faydalı olduğu biliniyor. Attığımız adımların arkası gelecek. Projemizin kapsamı genişletilecek. Yürüttüğümüz projeyle hem ekonomik fayda sağlamış olacağız hem de sağlıklı beslenme noktasında insanımıza hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. Tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve kaliteli üretimin artırılması hedefiyle siyez buğdayı ile ilgili çalışmaların 18 mahallede faaliyet gösteren 43 çiftçiyle toplam 270 dekar alanda yürütüleceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Kesinlikle sanayideki gelişimimizi tarımda da temin edeceğiz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Onlar soframıza ekmek olarak bu ektiklerini gönderecekler" açıklamasında bulundu.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise yaptığı konuşmada, çiftçiye verilen destek nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Çiftçiye 'siyez' desteği
Çiftçiye 'siyez' desteği
Çiftçiye 'siyez' desteği

Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Buğday, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçiye 'siyez' desteği - Son Dakika


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