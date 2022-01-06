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Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı - Son Dakika

Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı

06.01.2022 10:51

Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı Kocaeli'de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ'cü çıktı.

Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ'cü çıktı. 17 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 2005 yılında İzmit Sepetçiler Köyü Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın öldürülüp atılmasıyla alakalı jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamadı. Dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.

Düzce ve Uşak'ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.'nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. İki zanlı ifadelerinin ardından serbest kalırken 56 yaşındaki N.E. cinayeti itiraf etti. 2020 yılında ölen T.O ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda cinayetin işlendiği yıllarda N.E.'nin FETÖ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi.

N.E., yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı - Son Dakika
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