Çifteler'de 20 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Çifteler Belediyesi ve Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile halka 20 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.



Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in katılımıyla gerçekleşen ve ilçenin 3 farklı noktasında yapılan fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.



Fidan dağıtımı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kadir Bıyık; Çifteler "İlçemizde ağaç, fidan ve orman sevgisinin oluşturulması amacıyla ilçemizin doğasına değer katmak üzere vatandaşlarımıza Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 20 bin adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Hemşerilerimize bağ ve bahçelerine fidan dikmelerini teşvik ediyoruz. Bu anlamda ilçemizin yeşillenmesine katkı sağlayarak gelecek nesillerimize doğasıyla tertemiz bir Çifteler bırakacağız" dedi. - ESKİŞEHİR