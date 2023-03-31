Carettaların çiftleşme sezonu geldi! Uzmanlardan bölgedeki vatandaşlara uyarı: İzlerken sessiz olun - Son Dakika
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Carettaların çiftleşme sezonu geldi! Uzmanlardan bölgedeki vatandaşlara uyarı: İzlerken sessiz olun

31.03.2023 13:56
Carettaların çiftleşme sezonu geldi! Uzmanlardan bölgedeki vatandaşlara uyarı: İzlerken sessiz olun

Muğla'nın Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Carettaların çiftleşme dönemi için bölgeye gelmeye başlaması üzerine uzmanlar, "Kaplumbağalar buralarda rahatlıkla çiftleştikleri için, insanlarımızın onları rahatsız etmemesi gerekiyor. İzleyenler sessizliğini korumalı" uyarısında bulundu.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri de carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

Çiftleşen carettalar için 'sessizlik' uyarısı

"İZLEYENLER SESSİZLİĞİNİ KORUMALI"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için koylar ile durgun gölleri tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: "Kaplumbağalar buralarda rahatlıkla çiftleştikleri için, insanlarımızın onları rahatsız etmemesi gerekiyor. İzleyenler sessizliğini korumalı. Bölgemizde kaplumbağalar için her türlü beslenme koşulu mevcut. Bir dişi caretta iyi beslenmesi halinde 300 ile 500 arası yumurta bırakabiliyor.

Çiftleşen carettalar için 'sessizlik' uyarısı

"YUMURTALARIN YÜZDE 70'İ DENİZE ULAŞIYOR"

Çiftleşme sonrasında yumurtanın kabuk bağlaması için geçen süre 2 hafta. Çevresel etkenler, tilkiler ve diğer yırtıcı hayvanlar nedeniyle, yuvalara bırakılan yumurtaların yüzde 70'i denize ulaşıyor."

Kaynak: DHA
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Yakup Kaska, Ortaca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Carettaların çiftleşme sezonu geldi! Uzmanlardan bölgedeki vatandaşlara uyarı: İzlerken sessiz olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Carettaların çiftleşme sezonu geldi! Uzmanlardan bölgedeki vatandaşlara uyarı: İzlerken sessiz olun - Son Dakika
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