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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu - Son Dakika

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

01.07.2021 11:17

Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğu öğrenildi.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına çıkan 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın'ın avukatları, konsoloslukla bağlantı kurduklarını, Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlanacağını ve ilerleyen süreçte adli makamlardan tutuklanmama güvencesi talep edeceklerini söyledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi ise sanık olarak yer aldı. Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı anlatıldı. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 48 sanığın yargılaması sürerken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında beraat kararı verildi. Kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanığın ise yargılandığı dava sürüyor.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu - Son Dakika


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