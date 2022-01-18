ÇİFTLİK GİBİ FAKÜLTE - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, hayata geçirilen 'Akademi Çiftlik'te üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirterek, Göreve geldiğimizde mevsimlere göre değişmekle birlikte 5 ile 8 arasında olan ürün çeşitliliğini şu anda 50'nin üzerine çıkarmış bulunuyoruz dedi.

AÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayvansal ve tarımsal işletmelerde Ar-Ge ve proje amaçlı yetiştirilen ve 'Akademi Çiftlik' markası adı altında üretilen süt, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı kaymak, tavuk, bıldırcın, yumurta, zeytin, çilek, kavun, enginar, patlıcan, biber, tropikal meyve gibi organik ürünler satış ofisinde satılıyor. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, bir yıldır Akademi Çiftlik ürünlerinin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırdıklarını söyledi. Covid-19 pandemisinin hayatımıza girmesiyle organik ürünlere yönelimin arttığını belirten Prof. Dr. Erkan, satış ofisinde sundukları ürünlerin birkaç saat içerisinde tükendiğini söyledi.

HASTALAR VE ÖĞRENCİLER DE KULLANIYOR

Prof. Dr. Mustafa Erkan, her geçen gün azalan sınırlı kaynaklar ve küresel ısınmanın etkileri nedeniyle değişen çevre şartlarının tarımsal üretimi giderek zorlaştırdığını, bu durumun yakın gelecekte gıdanın, dolayısıyla tarımın önemini daha da artıracağını belirtti. Covid-19 pandemi sürecinin de tarımın ne kadar stratejik önemi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Erkan, bu nedenle üretime daha çok ağırlık verdiklerini, satış ofisinde üniversite personeline ve Antalya halkına güvenilir ve sağlıklı ürünleri sunduklarını anlattı.

Prof. Dr. Mustafa Erkan, 'Göreve geldiğimizde mevsimlere göre değişmekle birlikte 5-8 arasında olan ürün çeşitliliğini şu anda 50'nin üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Yapmak istediğimiz en önemli projelerin başındaydı. Çünkü tüketicilerimizin sadece 1 ürün değil, çok sayıda ürün alarak ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyorduk ve bunu büyük oranda gerçekleştirdik. Hala ürün çeşitliliğini artırma yönündeki projelerimiz devam ediyor. Akademi Çiftlik markasının en önemli özelliği, güvenli gıda temini konusunda tüketicilerimize güven sağlamak ve onlarla buluşturmak. Bu ürünlerin önemli bir kısmını da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan hastalarımıza ve refakatçılarına da sunuyoruz. Öğrencilerin yemekhanesinde de bu ürünlerimiz onlarla buluşuyor diye konuştu.

ÇİFTLİKTE NE ARARSAN VAR

Akademi Çiftlik'te 50'nin üzerindeki ürün çeşitliliği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erkan, 'Özellikle çiğ süt yanında yoğurt ürünleri, 4 farklı yoğurt çeşidi, tüm peynir ürünlerini Akademi Çiftlik markasıyla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Gezen tavuk yumurtalarımız var. Onlara da çok fazla talep geliyor. Mevsimine göre domates, hıyar, biber gibi değişik ürünler var. Önemli bir ürün çeşitliliğini de süs bitkilerinde sağladık. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla dedi.

TÜKETİCİ ÜRÜNLERDEN MEMNUN

Üniversite personelinin yanı sıra vatandaşların da 'Akademi Çiftlik' ürünlerine ilgi gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Erkan, ürünlerin sabah saatlerinde satışa çıktığını, öğlene kadar birçok ürünün tükendiğini söyledi. Prof. Dr. Erkan, 'Tüketicilerimizle sık sık anket yapıyoruz. Bazen yüz yüze kendilerinden geri dönüşler alıyoruz. Genel olarak ürünlerden son derece memnunlar dedi.

GELİR, BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA

Akademi Çiftlik ürünlerinin satışından elde edilen gelirin üniversite bünyesinde kaldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, 'Gelirin bir kısmını bilimsel araştırma projelerine aktarıyoruz. Üniversitedeki hocalarımızın araştırma faaliyetleri için kullanılıyor. Kısmi zamanlı öğrencilerimizi de buradaki alanlarda çalıştırarak, gelir durumu düşük öğrencilerimize ek iş yaratma konusunda çabalarımız var. İşçiden ziyade öğrencileri çalıştırarak burs yaratma konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor diye konuştu.

FİDAN DİKİMİNDEN HASADA UYGULAMALI EĞİTİM

Akademi Çiftlik ürünlerinin AÜ bünyesindeki arazilerde üretildiğini belirten Prof. Dr. Erkan, 'Üretim aşaması öğrencilerimizin en önemli uygulamasını oluşturuyor. Ürün çeşitliliğini artırarak öğrencilerimizin staj yapma ya da uygulama görerek büyük projeye de imza atmış oluyoruz. Üretimin fide dikiminden hasadına kadar tüm aşamalarını öğrencilerimizin görmesi, onların donanımlı ve özel sektörün taleplerine uygun yetişmelerine büyük katkı sağlıyor dedi.

AKADEMİ ÇİFTLİK ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI

Akademi Çiftlik'te satışa sunulan ürünlerin fiyatları ise şu şekilde

'Bıldırcın yumurtası (12'li viyol) 7,5 TL, gezen tavuk yumurtası (10'lu viyol) 15 TL, yoğurt (2250 gr) 27,5 TL, süzme yoğurt (900 gr) 30 TL, tava yoğurdu (1000 gr) 20 TL, süt (3 litre) 25 TL, süt (5 litre) 37,5 TL, peynir (1000 gr) 45 TL, krema (500 gr) 35 TL, krema (250 gr) 20 TL, tereyağı (1000 gr) 75 TL, yaban mersini (500 gr) 10 TL, muz 10 TL, salatalık 7,5 TL, domates 5 TL, kokteyl domates 12 TL, tıbbi aromatik bitkiler 10 TL.

'DAHA GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Akademi Çiftlik Satış Ofisi'nden ürün almaya gelen Handan Yalçıner (60), 'Bugün yumurta, domates, salatalık alacağım. Hemen hemen her hafta buraya gelirim. Ürünlerden memnunum. Dışardakilerden daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman süt, yoğurt ve peynir de alıyorum. Dışarıya göre daha kontrollüdür. Ayrıca üniversiteden emekliyim. O yüzden ilk etapta kendi üniversitemden alıp daha sonra pazara gidiyorum dedi.

'GÜVENMESEK BURAYA GELMEZDİK'

Akdeniz Üniversitesi'ne yakın mesafede oturan ve satış ofisine gelen Ramazan Tilki (48), 'Genellikle sadece süt almak için geliyoruz, başka ihtiyaçlarımız olursa onları da alıyoruz. Haftalık süt ihtiyacımızı buradan gideriyoruz. Komşularımıza da tavsiye ediyoruz. Ürünler temiz. Başka yerden güvenip alamıyorsunuz ama burası daha güvenli. Dışarıya göre fiyatları daha uygun. Buradaki arkadaşların ellerine sağlık, teşekkür ederiz diye konuştu.