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Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı - Son Dakika

Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı

Son Güncelleme: 30.10.2023 08:10

Tokat'ın Çiftlik köyünde kadınlar, ilköğretim okulunda toplanarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla çocukken öğrendikleri şiirleri okuyan kadınlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ilköğretim okulunda toplanan yaşları 50 ile 60 arasında değişen köylü kadınları, ellerinde Türk bayrakları ile çocukken öğrendikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

KAPALI KÖY OKULUNDA KUTLAMA YAPTILAR

Zile İlçesine bağlı Çiftlik köyünde kadınlar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla duygu dolu bir etkinlik düzenledi. İlköğretim okulunun taşımalı eğitime geçmesi nedeniyle kapalı bulunan köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı

ÇOCUKKEN EZBERLEDİKLERİ ŞİİRLERİ OKUDULAR

Yaşları 50 ile 60 arasında değişen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan kadınlar şiirler okurken o anları cep telefonu ile kaydetti. Yanlarında torunları da bulunan kadınların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Çiftlik, Zile, Kadın, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Kadın Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı - Son Dakika
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