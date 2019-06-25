Son Dakika Haberleri: Çiftlik yangını
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Çiftlik yangını

15 dakika önce

Güneysınır ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte güçlükle söndürülebildi.

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Güneysınır ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte güçlükle söndürülebildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneybağ Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı.
Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine, bölgeye kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda güçlükle kontrol altına alınabildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:50 Kaynak: AA
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