Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank Dolandırıcısı "Tosun" Interpol Listesinde

Çiftlikbank Dolandırıcısı "Tosun" Interpol Listesinde

2 saat önce

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesine alındı.

Çiftlikbank Dolandırıcısı
Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesine alındı.

Çiftlik Bank ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'un arananlar listesinde. Interpol "Tosun" lakaplı Aydın'ın fotoğraflarını yayınladı. Interpol ayrıca, listeye Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ı da ekledi.

Bursa doğumlu 27 yaşındaki Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonuyla yaklaşık 130 bin kişiyi dolandırıp Türkiye'den kaçmıştı. - LYON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

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