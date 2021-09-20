Çiftlikköy Belediyesi park ve yeşil alanlarda kullanılan peyzaj bitkilerini kendisi üretiyor - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde park ve yeşil alanlarda kullanılan peyzaj bitkilerinin çoğu belediyenin üretim tesislerinde yetiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin yeşil alanlarında yer alan bitki ve ağaçlardan çelik ve tohumlar alıp bitki ve ağaç üretiyor. Böylece hem çevreye katkı sağlanıyor hem de yeşil alanların düzenli bakımı yapılıyor.

Sultaniye Mahallesi'nde yer alan üretim tesisi 6 bin 600 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Üretim alanının 400 metrekarelik sera bölümü ise çelikleme işlemi için kullanılıyor. Üretimi yapılan peyzaj bitkileri, 6 mahallede bulunan yeşil alanlar ve parklarda toprakla buluşturuluyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, peyzaj bitkisi yetiştirilmesiyle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Ekiplerin çalışmasını aktaran Silpagar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk önce belirlenen bitkileri özenle seçiyor ve sahada uygun görülen bitkilerden örnekler alıyor. Daha sonra çelik budaması yapılıyor. İlaçlı su ile yıkanan bitkiler yaklaşık 5-10 santimetre arasında kesiliyor. Bu bitkiler 'yastıklama' denilen sistemle tek tek dikiliyor. 45 gün ila 2 ay köklenmeye başlıyor. Daha sonra tekrar karışımlı toprakta saksı büyütme işlemi yapılıp son olarak açık alandaki toprakta büyümesi için tekrar ekiliyor. Burada belirli seviyeye gelen bitkiler peyzaj alanlarında kullanılıyor."

Belediye Başkanı Silpagar, biberiye, lavanta, melisa, kartopu, gül, cennet bambusu, zakkum, taflan gibi dış mekan bitkilerinin yetiştirildiğini bildirdi.

Yalova iklimine uygun bitkilere öncelik verdiklerine değinen Silpagar, şu ifadeleri kullandı:

"En kaliteli olan bitkiler seçiliyor. Bu işlemler bahara giriş ve sonbahar aylarında yapılıyor. Ortalama yılda 50 bin bitki üretip yetiştiriyoruz. Üretimi yapılan bitki ve ağaçlar Çiftlikköy'ün parklarını, sokak ve caddelerini süslüyor. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla daha yeşil bir Çiftlikköy için çalışmalarımız sürüyor. Öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, elimizdeki imkanları en iyi şekilde sunmanın gayreti içindeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum."