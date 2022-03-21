Çığ nedeniyle metrelerce karın biriktiği köy yolunda tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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Çığ nedeniyle metrelerce karın biriktiği köy yolunda tehlikeli yolculuk

21.03.2022 13:20
Çığ nedeniyle metrelerce karın biriktiği köy yolunda tehlikeli yolculuk

Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun düşen çığlarla kapanması nedeniyle bölgede yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun düşen çığlarla kapanması nedeniyle bölgede yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

İran sınırında bulunan ve etrafı yüksek dağlarla çevrili mahallede son yılların en çetin kışı yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaklaşık 500 nüfuslu mahallede yaşayanlar, hem karla mücadele ederek hem de hayvanlarının bakımını yaparak yaşamını sürdürüyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve farklı noktalarda çığ düşme riski bulunan yolun sürekli kapanması nedeniyle bazen günlerce esaret yaşayan mahalle sakinleri, yolun açık olduğu zamanlarda da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için biriken ve yer yer 10 metreyi bulan kar yığınlarının arasında yaptıkları tehlikeli yolculuğun ardından ilçeye ulaşabiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolu açık tutabilmek için iş makineleriyle sürekli bölgede karla mücadele ediyor.

Alternatif yol yapılmasını istiyorlar

Muhtar Yakup Akkaya, AA muhabirine, çığ nedeniyle yıllardır büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Çığ nedeniyle yollarının sürekli kapandığını anlatan Akkaya, "Yol kışın en büyük çilemiz oluyor. Bazen on gün yolumuz kapalı kalıyor. Yol açıldıktan kısa bir süre sonra yine çığ düşüyor. 16 çığ noktası var, büyük tehlike yaşıyoruz. Elektrik direkleri çığın altında kalarak devriliyor. Günlerce karanlıkta kalıyoruz. Alternatif bir yol yapılırsa tehlike kalmaz. Bununla ilgili müracaatlar yaptık. Tek isteğimiz alternatif bir yolun yapılması." dedi.

"Kışın dünyayla bağlantımız kesiliyor"

Çığ tehlikesi nedeniyle günlerce köyden çıkamadıklarını belirten Mehmet Akkaya ise "Köyümüz il merkezine çok uzakta ve dağlık bir alanda. Burada kış mevsimi yaklaşık yedi ay sürüyor. Yolumuza sürekli büyük çığlar düşüyor. Çığ altında kalmamak için yolu kontrollü kullanıyoruz. Bazı çığ yataklarında karın yüksekliği 10 metreyi buluyor. Dua ederek buralardan geçmeye çalışıyoruz. Haziran ayına kadar kar ve çığlarla mücadele ediyoruz. Kışın dünyayla bağlantımız kesiliyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bayram Akkaya, bu yıl köye çok fazla kar yağması nedeniyle zor bir kış yaşadıklarını söyledi.

Yola düşen çığın hayatlarını zorlaştırdığını belirten Akkaya, "Çığlar nedeniyle günlerce ilçeye gidemiyoruz. Çoğu kez nöbet tutarak çığ noktalarını geçmeye çalışıyoruz. Belli bir noktada çığ yatağını gözetleyerek, diğerlerinin geçmesini sağlıyoruz. Yıllar önce köyümüzde 3 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Benzer faciaların yaşanmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatın tüm zorluklarını kış aylarında yaşadıklarını dile getiren Medeni Akkaya da "Çoğu kez yaya giderek çığ yataklarını aşmaya çalışıyoruz. Yiyeceklerimizi sırtımızda taşıyarak getiriyoruz." dedi.

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Başkale, İran, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığ nedeniyle metrelerce karın biriktiği köy yolunda tehlikeli yolculuk - Son Dakika


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