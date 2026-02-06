Çığ Riski Nedeniyle Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
Çığ Riski Nedeniyle Arama Çalışmalarına Ara Verildi

06.02.2026 14:35
Artvin'de çığ riskinin devam etmesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi, gözlemler sürecek.

Artvin Valiliği, Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayına ilişkin, bölgede karın akışkan bir yapıya sahip olduğuna ve çığ riskinin devam ettiğine işaret edilerek, mevcut şartlar altında can güvenliği açısından arama çalışmalarının uygun olmadığının değerlendirildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda kaybolan ve henüz kendisine ulaşılamayan kişiye yönelik arama çalışmalarına bölgede devam eden çığ riski nedeniyle ara verildiği hatırlatıldı.

Aradan geçen süre içerisinde bölgede havadan ve karadan yapılan 21 gözlemde de çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"En son 5 Şubat 2026 günü konuda uzman Erzurum İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevlileri ile teknik personelimiz tarafından arazide yapılan inceleme ve ölçümler sonucunda çalışma alanını etkileyebilecek parkurlarda ve çığ düşme riski bulunan eğimli arazilerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, bazı bölgelerde ise 80 santimetre ile 1 metre arasında açılmaların oluştuğu, olay bölgesine yakın iki farklı noktada yapılan ölçümlerde kar örtüsünün 7 tabakadan oluştuğu ve erime hızının oldukça yüksek olduğu, kürek baskı testlerinde ise 75 santimetrelik kar tabakasının bütünlük göstermediği, karın akışkan bir yapıya sahip olduğu ve çalışma alanı çevresinde çığ riskinin devam ettiği belirlenmiş, mevcut şartlar altında personelin can güvenliği açısından arama çalışmalarının uygun olmadığı değerlendirilmiştir."

Açıklamada, sahada yapılan gözlemlerin devam edeceği, çığ riskinin ortadan kalkmasıyla arama çalışmalarına yeniden başlanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Artvin, Güncel, Son Dakika

14:49
