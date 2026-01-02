Çığ Riskiyle Sırtlarda Taşındılar - Son Dakika
Çığ Riskiyle Sırtlarda Taşındılar

Çığ Riskiyle Sırtlarda Taşındılar
02.01.2026 22:49
Van'da 3 çocuk, çığ riski nedeniyle ambulansa kadar sırtlarda taşındı ve hastaneye kaldırıldı.

ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE 3 ÇOCUĞU SIRTLARINDA AMBULANSA KADAR TAŞIDILAR

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 kardeş, çığ riski nedeniyle bölgeye 1 kilometre kadar yaklaşabilen ambulansa sırtta taşınarak getirildi. 3 kardeş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nde ateşi yükselen İsa (7), İhsan (5) ve Amine Akay (3) kardeşler için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolu mahallenin yaklaşık 1 kilometre yakınına kadar açabildi. Yolun kalan bölümünde çığ riski bulunması nedeniyle çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine yakınları ve ekiptekiler, ateşi yükselen 3 kardeşi sırtlarında taşıyarak ambulansın bunduğu noktaya getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, daha sonra ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA

