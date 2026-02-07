Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.