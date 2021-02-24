Çığ timi güvenlik korucuları afetlere hazırlanıyor - Son Dakika

Çığ timi güvenlik korucuları, Van-Hakkari karayolu Kurubaş Geçidi'nin zirvesinde olası çığ facialarına karşı eğitim alıyor.

Geçtiğimiz yıl son 30 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van, yağış sonrası meydana gelen çığ facialarıyla gündeme gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü ise yeni çığ facialarının yaşanmaması için 'çığ timi' kurdu. 200 kişiden oluşan çığ timi, karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçti.

Çalışma kapsamında Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinde görev alan güvenlik korucuları, teorik eğitimin ardından karlı arazide pratik eğitim aldı. Yer yer 2 metre kar kalınlığının olduğu arazide çalışma yapan kar timi, yarın kapsamlı bir tatbikat yapacak.

İHA muhabirine konuşan Doğada Arama Kurtarma Eğitmeni Halil İbrahim Koçak, güvenlik korucularının olası çığ olaylarına karşı etkinliğinin artırılması, profesyonel ekiplerin müdahalesine kadar insanların canlı olarak kurtarılmasının amaçlandığını belirtti. Eğitimlerin faydalı geçtiğini ifade eden Koçak, "Korucularımıza çığ düşmesi sonucunda insanlara ulaşabilmek için sondalama, cihazla arama, fiziki arama tekniklerini anlatmaktayız. Eğitimlerimiz yaklaşık bir aya kadar sürecektir. 200'e yakın güvenlik korucusu var. Yarın da yapılacak tatbikatın ardından eksiklerimizi tamamlayıp, Cuma günü eğitimlerimizi sonlandıracağız" dedi. - VAN