Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı - Son Dakika

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova- Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.
Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.
Kaynak: AA
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