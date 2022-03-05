Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı - Son Dakika
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Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

05.03.2022 13:05

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova- Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.

Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı
Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı
Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı

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Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığdan kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı - Son Dakika
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