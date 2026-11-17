Fon soruşturması üzerinden gündeme gelen iddialara ilişkin siyasi tartışma sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin Matriks hisseleri, Tera Yatırım kayıtları ve Londra merkezli bir şirket üzerinden bağlantıları bulunduğunu öne sürmesinin ardından Karaaslan'dan yeni bir açıklama geldi. Hakkındaki iddialara sert tepki gösteren Karaaslan, Özlale hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

"FON OLAYIYLA NE BENİM NE AİLEMİN İLGİSİ VAR"

Karaaslan, açıklamasında Özlale'nin önce "Fon vurgunundaki yeni ismi açıklıyorum" diyerek basın toplantısı düzenlediğini, ardından aynı gün "Ben fonla ilginiz var demedim" ifadelerini kullandığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Kendisinin ve ailesinin fon olayıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını vurgulayan Karaaslan, dört yıl öncesine ait iddialarla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların ilgili kurumlar tarafından yapıldığını ifade etti.

Karaaslan, söz konusu süreçte kendisinin herhangi bir dahlinin olmadığını belirterek, "Siz bunu zaten biliyorsunuz. Bile bile algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hukuk önünde ne benim ne ailemin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" dedi.

"SORUŞTURMANIN SEYRİNE HANGİ KATKIYI SUNUYORSUNUZ?"

Ümit Özlale'ye doğrudan seslenen Karaaslan, açıklamasında iddiaların soruşturmanın seyrine etkisini sorguladı.

Karaaslan, "Elinize tutuşturulmuş kağıtlardan okuduğunuz yalan yanlış bilgileri yayarken soruşturmanın seyrine hangi katkıyı sunuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Özlale'nin kendisini hedef almasının yürütülen soruşturmayı sulandırmaya, gerçekleri gölgelemeye ve asıl sorumluların konuşulmasını engellemeye hizmet edip etmediğini soran Karaaslan, gerçek suçluların ortaya çıkmasının bu şekilde engellenemeyeceğini belirtti.

"ÇAMUR AT, TUTMAZSA İZİ KALSIN"

Açıklamasında Özlale'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Karaaslan, yapılan siyaseti "Çamur at, tutmazsa izi kalsın" sözleriyle nitelendirdi.

Karaaslan, "Attığınız bu çamurun izi bizde kalmaz Ümit Özlale ama siz yalanlarınızla hatırlanacaksınız. Sizi bu işlere yönlendiren partiniz içinse en kullanışlı yanınız bu olsa gerek" ifadelerine yer verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Açıklamasının sonunda hukuki süreci başlattığını duyuran Karaaslan, Özlale hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Fon soruşturmasının sonuna kadar devam edeceğini belirten Karaaslan, devletin milletin parasına göz diken herkesten hukuk önünde hesap soracağını ifade etti.

Karaaslan, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum ve gerekli tüm hukuki süreçleri başlattım. Bu iftiraların hesabını hukuk önünde sormaya ve tüm süreci takip etmeye devam edeceğim" sözleriyle açıklamasını tamamladı.