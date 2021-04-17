Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi CHP'li Mustafa Avdan, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Avdan'ın ölümü sebebiyle Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avdan (63), yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde durumun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Avdan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Avdan'ın vefatı üzerine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gümrükçü, "Çiğlimizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve meclis üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan'ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm Çiğli halkına baş sağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR