Çiğli Belediyesinin istihdama destek kursları sürüyor

Çiğli Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle, gençlere meslek edindirme ve istihdama destek sağlamak amacıyla başlatılan pasta yapım, sunum ile barista kursları ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Çiğli'de, gençlere meslek edindirme, iş sağlayabilme amacıyla Çiğli Belediyesi öncülüğünde pasta yapım, sunum ile barista kursları açıldı. İŞKUR ile yapılan iş birliğiyle, deneyimli eğitmenler eşliğinde devam eden pasta yapım ve sunum kursu, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) derslikleri ve çok amaçlı mutfak alanında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Hafta içi her gün 6 saat süren derslere hali hazırda 45 kursiyer katılım gösteriyor. Barista kursu ise belediyeye ait Akvaryum Kafe Tesislerinde veriliyor. Kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere iş başvurularında kullanabilecekleri sertifikalar verileceği ifade edilirken, kursun kendileri için oldukça keyifli geçtiğini ifade eden kursiyerler, ücretsiz olması ve verilecek sertifikanın iş başvurularında kullanılabilecek olmasından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Farklı meslek alanlarında istihdama destek sağlamak amacıyla projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kentimizin istihdam alanlarını genişletmek ve işsiz bireylerimize yetenekleri doğrultusunda meslek edindirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda başlattığımız pasta yapım ve sunum ile barista kurslarımızın ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyoruz. Kursu tamamlayan kursiyerlerimize iş başvurularında kullanabilecekleri mesleki yeterlilik sertifikası vereceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, temel hizmetlerimizin yanı sıra kent ekonomimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" dedi. - İZMİR