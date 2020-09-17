Çiğli'de İzmir'in en yüksek oranlı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Çiğli'de İzmir'in en yüksek oranlı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

İzmir'de, Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No'lu Şubesi arasında 860 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) düzenlenen törenle imzalandı.

Çiğli'de İzmir'in en yüksek oranlı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

İzmir'de, Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No'lu Şubesi arasında 860 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) düzenlenen törenle imzalandı. İzmir'de imzalanan en yüksek zam oranlı olan TİS kapsamına, Çiğli Gıda Şirketinin şantiyede görevli işçileri ile belediye güvenlik görevlileri de alındı.

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No'lu Şube arasında merakla beklenen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için bir tören düzenlendi. 860 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imzaları atıldı. İmzalanan sözleşmeye göre, belediye Çibel Şirketi işçilerinin ücretlerinde ilk yıl için yüzde 22, ikinci yıl için enflasyon artı 2 puan artış yapıldı. Toplu sözleşme kapsamına, Çiğli Belediyesinin diğer bir şirketi olan Çiğli Gıda'nın şantiyede çalışan 30 işçisi ile 67 belediye güvenlik görevlisi de alındı.

"İzmir'de en iyi sözleşme bizim"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, törende yaptığı konuşmada, İzmir'in en iyi şartlarında olan bir sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, "Virüs nedeniyle olması gereken coşkuda toplu sözleşmemizi imzalayamıyoruz. Normalde davul zurnayla, halayla kutlama yapmamız lazımdı. Burada bayram havası olmalıydı. Bu anlamda o kadar üzgünüm ki anlatamam. Burası Çiğli ve İzmir'de 'değişimin başkenti' olacak dedik. Sizlerle birlikte geleceği planlıyoruz. Bugün Çiğli'de büyük bir değişimin ilk fitili ateşlendi. Bugün imzalanan bu sözleşme İzmir'deki en yüksek zam oranının alındığı ilk toplu sözleşme olacak. Bu sözleşmenin diğer arkadaşlarımıza da ışık ve umut olmasını ve bu haklara kavuşmalarını diliyorum. Çiğli Gıda'da belediyemizin şantiyesinde daha düşük ücretle çalışan arkadaşlar var. Bu adaletsizliği biz oluşturmadık; ama tamir etmesi bize düştü. Bu çalışanlarımızın da durumları bir ay içinde çözümlenecek" dedi.

Esnafa müjde; Çiğli kart geliyor

Çiğli'deki esnafında yanında olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Biz Çiğli Belediyesiyiz ve kamu kurumuyuz. İşçimiz de kamu emekçisi. Burada belediyenin dışında başka bir kesim var. Enflasyondan ve dövizdeki kur artışından en çok etkilenen kesim olan esnafımız var. Küçük ve orta esnafımıza da bizim müjdemiz var. Emekçilerimize ödeyeceğimiz gıda yardımları Çiğli Kart'a yüklenecek ve emekçilerimiz esnaftan alış verişini gerçekleştirecek. Yıllık 5 milyon civarında bir para esnafımıza dönecek. Kamunun parası, Çiğli'nin esnafına artı olarak katkı sunacak. Bu sizin sayenizde olacak. Esnafımıza da büyük bir müjde oldu. Emek kenti Çiğli'de barış içinde enerji ile geleceğe dönük adımları hemen atarak Çiğli'yi daha da ileriye taşıyacağız" diye aktardı.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezinin, eylül ayında 100 ilçe belediyesi arasında yaptığı ankette birinci çıkan Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anket firmasının yaptığı kamuoyu araştırmasında, Türkiye'deki en başarılı ilçe belediye başkanları araştırılmış. 100 ilçe belediye arasında Çiğli Belediyesi en yüksek beğeni oranı ile birinci çıkmış. Bu tamamen sizin başarınız. Bu birincilik bütün Çiğli Belediyesi işçi ve memurlarınındır. Pastamızı büyüteceğiz, ekmeğimizi bölüşeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız ve ben de Çiğli Belediyesi olarak ürete ürete kazanacağız diyorum."

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, "Belediye işçilerimizi alnından öpüyorum. Her türlü riski alarak görevlerinin başındalar. Aldıkları ücretleri ana sütleri gibi hak ediyorlar" diye aktardı.

Genel-İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ise şu ifadelere yer verdi:

"Ocak 2020'den bu yana 9 aylık süreç sonunda İzmir'in en iyi toplu sözleşmelerinden birini imzalayarak bitirdik. 860 kişiyi ilgilendiren sözleşmemizde en düşük günlük ücrete yüzde 26, sosyal paketlerimize yüzde 12, totalde ise yüzde 22 oranında zam almış bulunmaktayız. İkinci yılda ise enflasyon artı iki puanla sözlemimizi bitirerek İzmir'in en iyi toplu sözleşmesi olarak bitirdik."

Çiğli Belediyesi Eski Binası önünde düzenlenen törene; Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve işçiler katıldı. - İZMİR

Toplu İş sözleşmesi, Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de İzmir'in en yüksek oranlı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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